劉強東性侵大學生不起訴！女方律師：這就是為什麼受害者怕出面

▲京東商城創始人兼執行長、億萬富商劉強東 。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

京東集團CEO劉強東被爆在美國涉嫌性侵21歲女大學生，明尼蘇達州亨內平縣(Hennepin County)的檢察官21日（當地時間）公佈，因證據不足判決不起訴。對此，女方律師Wil Florin公開表示，這體現了為什麼受害者害怕出面，「這些調查人員從未見過受害者，從未和受害者談話，也從未尋求與她的律師會面。」檢察官辦公室對此不予置評。

綜合外電報導，女方律師Wil Florin批評稱，該檢察官辦公室等到聖誕假期前才發佈不起訴的決定，「檢方甚至沒有按照常規禮儀與她進行會面，告知他們的意圖。」

該名律師還表示，不願透露她（涉事女生）的經歷，「作為她的代理律師，我們不允許讓她尊嚴掃地」並考慮民事訴訟（bring a civil case）。

有報導指出，在詢問該檢察官辦公室是否從未見過受害者和律師，該辦公室發言人回應稱對此不予置評。一位原明尼阿波利斯警局發言人對此回應稱，警方與這位女士談話了好幾次（a number of times）。

►►劉強東律師曝細節...女方全程超主動「一切自願」：事後翻臉要錢

對美方判決結果，劉強東在微博發表了468字聲明稱，「為了不干擾司法公正，在美國警方和檢方的獨立調查過程中，儘管有人散佈誤導資訊，但我本人無法為自己辯護」、「這個結果證明了自始至終我都沒有觸犯任何法律。 」

他還表示，「無論如何，事發當天我的行為都給我的家庭、特別是我的妻子造成了巨大的傷害，為此我感到十分的自責和後悔，我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。 」

▼劉強東和妻子「奶茶妹 」章澤天。（圖／CFP）

據瞭解，劉強東今年45歲，於1998年創立京東公司，2014年京東集團在美國上市。根據《富比士》的2018年富豪榜資料，劉強東的身價大約為114億美元（約新台幣3500億元），他還曾經在英國首相梅伊（Theresa May）訪問中國時，親自單獨會面，在商界地位崇高。

2015年，劉強東與年僅25歲的中國網紅「奶茶妹」章澤天結婚，相差19歲的兩人時常公開談論彼此的愛情故事，育有1女。「奶茶妹」曾透露自己天生愛大叔，嫁給劉強東的原因是「兩人價值觀相似」，老公細心又很會照顧人。