大褲管晃來晃去超怪！她試穿一次寬褲自打臉：回不去了　鄉民推可怕魔力

▲ 寬褲近年來成為流行。（圖／記者張嘉晏攝）

網搜小組／綜合報導

近年來無論男女，都可見許多人穿著寬褲走在路上，尤其在濕黏的夏季，寬褲成為涼爽又不曬黑的好選擇。一名女網友表示自己一開始覺得寬褲長得很怪，沒想到因緣際會下，試穿一次後就秒被收服，從此成為寬褲愛用戶，貼文也掀起鄉民們的熱烈討論。

「哇，回不去惹。」一名女網友在PTT女孩版發文，她表示自己之前看到大家穿寬褲，只覺得「拖著兩個大褲管晃來晃去」超奇怪，完全沒有想要買一件來穿的意思。直到去年底，她在百貨公司試穿一次後驚為天人，一次就愛上，秒被寬褲收服。

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她表示寬褲穿起來不僅不貼腿、不黏腿，還有非常顯著的顯瘦效果，隨便搭配一雙涼鞋或是球鞋都很好看，根本百搭款，詢問鄉民們是否也有同感，好奇寬褲讓人「一試就愛上」的神奇魔力。

▲寬褲又涼又顯瘦。（圖／記者張嘉晏攝）

對此網友們都大推寬褲，原因是非常適合台灣的夏天氣候，行動的時候也沒有束縛感，還能隱藏不想露出來的肉，「寬褲超可怕的！一穿就每天都穿，完全懶得想其他穿搭」、「很涼很透風」、「愛死寬褲了！又涼又好搭」、「寬褲又漂亮又便利，實搭實穿」、「肉多的人穿寬褲真的看不出來」、「舒適最重要，別人覺得好不好看其次」。

不過也有人認為寬褲「很看人」，搭配不好很容易有大嬸感，建議一定要親自試穿，「高挑穿才好看，矮仔穿根本阿嬤」、「覺得一定要試穿，我穿就不好看」。

另也有人表示無法跨過這道坎，而且似乎在大多數男性眼中，寬褲是個無法被理解的存在，「沒法接受褲子或衣服會晃的，很沒安全感」、「說穿了就居家服」、「真的醜，很像劍道在穿的」、「上廁所時褲子都會掉到地上啊」。

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