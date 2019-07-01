網購童裝打開滾出「溼沙加大便」　賣家神回：倉庫發錯貨

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

廣西壯族自治區南寧市孫姓女子向媒體聲稱，日前在知名網拍平台購買兒童的籃球服裝，沒想到收到包裹打開一看，裡面裝的不是衣服，而是潮溼沙子加上一坨排泄物，跟賣家聯繫，對方竟然回答「發錯貨了」，事後越想越生氣，才決定向站出來爆料此事。

根據《新京報我們視頻》報導，孫女聲稱，6月29日她在網拍平台購買童裝，但寄來的包裹一打開，裡面不是和商品頁面一樣的可愛籃球服，而是一大堆潮溼的沙子，其中還有一塊深色的塊狀物，看起來應該是一坨排泄物。

▲孫女的母親拍下「開箱」過程。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

孫女氣得傳訊息質問賣家，「買衣服，給沙子，不只有沙子，還有屎」，沒想到對方竟然回答，「很抱歉，可能是倉庫弄錯，這邊給您重新寄過去」；她看到回覆也很傻眼，並繼續反問，「我想這不只是弄錯的問題，請問誰（會）買一坨屎？老人家氣壞了，我需要知道原因，別跟我說搞錯，這個理由太假了。」

後來孫女拒絕賣家補寄商品並向媒體爆料，她強調，事後已經向網拍平台投訴。而當地記者循線前往遭投訴的店家詢問，客服人員回應，公司方面需要1到7個工作天才能給答覆，到時會有相關人員致電聯繫。

這起離譜的寄錯包裹事件，不僅大陸網友覺得扯，就連台灣網友看完也認為賣家的理由太牽強，紛紛在相關文章底下留言表示，「這是被惡整了吧」、「難道真的有人會買大便？」、「我在淘寶買東西，只遇過一次賣家搞錯商品款式，還真沒遇過這種誇張騙人的」。