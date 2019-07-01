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指考天氣悶熱注意午後豪大雨！熱帶低壓恐成颱...路徑曝光

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲全台高溫落在33至35度之間，記得做好防曬並做好水分補充。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

明後兩天是大學指考，各地天氣皆會受到低壓帶影響！中央氣象局提醒，南部、東南部地區及澎湖天氣轉趨不穩定，中部以北為多雲、悶熱天氣，午後會有局部短暫雷陣雨，尤其是北部有豪雨發生機率，全台高溫都落於33至35度之間，記得做好防曬並做好水分補充。

氣象局預報員林定宜表示，今晚至明天（1至2日）受到低壓帶影響，風向轉為南風為主，明天天氣型態較今天更不穩定，從周五（5日）直到下周一（8日）都受西南風影響，天氣更不穩定，中南部有不定時陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼輕颱「木恩」朝西北西方向移動，影響台灣機率不大。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓朝西北西方向移動，影響台灣機率不大。（圖／氣象局）

林定宜指出，今日14時有一個熱帶低氣壓在中西沙島海面生成，距離鵝鑾鼻西南西方約960公里，以時速15公里，朝西北西方向移動，未來有機會增強為今年第4號颱風木恩，但目前看來，直接影響台灣機會偏低，但水汽仍會間接影響台灣，目前不確定性大，仍要持續觀察。

氣象局表示，原位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，由於環境將不利於它發展，今天上午已減弱為低氣壓，但通過巴士海峽的過程中，今晚至明天仍會輸送暖濕水氣至台灣附近，而造成台灣不穩定的天氣。

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關鍵字：天氣,氣象,氣象雲,氣象局

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