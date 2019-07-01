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熱帶低壓帶水氣！周二起全台防大雨　吳聖宇：注意季風低壓牽引的水管

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲陳伊秀說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晨在恆春東南方700公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓結構鬆散，預估今天（1日）白天就有機會降為一般低氣壓，但今天下午到晚上，可能會把水氣帶往南部和花蓮、台東；周二（2日）至周四（4日）南海低壓帶北抬，各地午後有局部大雨發生機率。天氣風險公司分析師吳聖宇則說，南海的季風低壓即使發展為熱帶性低氣壓或颱風，也對台灣沒直接威脅，「真正需要注意的是這個季風低壓所牽引的『水管』。」

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今風場吹偏東南風，各地天氣以多雲時晴、午後雷陣雨為主，南部和花東除午後也不定時會有短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32到35度。

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▼陳伊秀表示，預估熱帶低壓今白天就有機會降為一般低氣壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今各地要注意午後雷陣雨，南部、花東雨勢可能持續至入夜。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晨在恆春東南方700公里海面上，由於結構鬆散，今白天就有機會降為一般低壓；持續朝西北方接近巴士海峽，今下午到晚上可能會對南部和花東帶來水氣，但降雨量值不是很多。

陳伊秀提到，周二（2日）至周四（4日）南海低壓帶北抬，各地天氣不穩定，午後雷陣雨的時間會比較長，可能到晚上，有機會達局部大雨，若雨勢持續累積就可能達到豪雨；南部、宜花東除午後之外也會下點雨。

陳伊秀表示，周五（5日）到周日（7日）大低壓帶移到大陸，風場轉為明確的西南風，中南部有局部短暫降雨，有達到大雨機率，其他地區以午後雷陣雨為主。

▼吳聖宇說，要注意季風低壓所牽引的「水管」。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，最新氣象局潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今將進入巴士海峽，發展成颱風的機率降低，今、周二其外圍環流將逐漸給台灣東半部、南部帶來局部陣雨的機率；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三起周日大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定，午後對流旺盛易有劇烈降雨。

吳聖宇在臉書指出，南海的季風低壓可能在未來兩天逐漸發展增強，但應會順著季風槽以及太平洋高壓邊緣引導而趨向海南島附近，即使進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，對台灣而言沒有直接的威脅性。

吳聖宇表示，真正需要注意的是這個季風低壓所牽引的「水管」，也就是環流南側及東南側伴隨的西南季風強風軸；預估等到周三（3日）後，當季風低壓本身趨向海南島、廣西、越南北部等地，西南季風強風軸可能被往北拉到大陸華南沿海至台灣一帶。

▼北部未來一周高溫33度以上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇說，預估周四起有3、4天的時間，台灣附近都是偏強的西南季風影響，水氣多、天氣狀況不穩定，迎風面中南部有可能出現短暫陣雨或雷雨；北部、東半部的熱對流降雨也會更加旺盛，有機會出現局部較大雨勢。

吳聖宇指出，要等到下周一（8日）之後太平洋高壓勢力加強，把西南季風強風軸往西推之後，天氣狀況才會趨於穩定。

ET快訊
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熱帶低壓帶水氣！周二起全台防大雨「注意季風低壓牽引的水管」

關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳聖宇,吳德榮

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