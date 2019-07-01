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內用不提供「塑膠吸管」政策上路　北市府稽查549家速食店等業者

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▲▼麥當勞,mcdonalds,麥胞,飲料,環保,吸管。（圖／記者袁茵攝）

▲麥當勞等連鎖速食店早在7月前就先行禁用一次性塑膠吸管。（圖／記者袁茵攝）

記者許展溢／台北報導

一次用塑膠吸管限制使用政策今（1日）正式上路，環保署規定4大類限制使用對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管。台北市環保局今天起連續3天開始進行全面稽查，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店共549家，若違規1週內未改善，最高將直接罰6000元。

台北市環保局指出，新制上路是為引導民眾改變習慣為主，優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，目前4大類限制使用對象將採取以口就杯或選用紙吸管、矽膠吸管或竹吸管等非塑膠材質吸管提供給消費者飲用，另也鼓勵民眾自備可重複使用的吸管（不鏽鋼吸管等），用實際行動減少一次性吸管的使用。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，目前北市屬於4大類限制使用對象者約有549家，今天起進行全面稽查，違反者依環保署規定第1次將先施以勸導及限期改善，第2次及其後違反者，依廢棄物清理法第51條第3項規定處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

另外，為配合政策實施，環保局強調，已全面發函通知相關店家配合並舉辦4場法規說明會，確保業者能瞭解政策內容，進而順利執行，同時也發送了宣導單張、圓貼及海報等請店家一起在店內明顯處張貼，向市民宣導。不過只要有取得「生物可分解塑膠」環保標章、工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，部分業者早在7月前就已不再提供一次用塑膠吸管，今天政策首日上路，沒有太多狀況，但由於規定各地環保局稽查的情況，要在今天下午5點前回報，到時若有相關數據統計會再對外公告。

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關鍵字：塑膠吸管,環保署,內用,台北市環保局,稽查,政府部門,學校,百貨公司,購物中心,連鎖速食店

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