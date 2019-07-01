養小20歲妻5年花500萬　婆婆怕媳婦「打扮虛華」竟沒收百萬聘禮

▲白男供稱訂婚當天的金飾是母親所有，只是拿出來擺場面的。（示意圖／資料照）



突發中心／新北報導

吳女2014年跟大她20歲的白男結婚，並在雲林娘家舉行婚禮，白男依照禮俗下定了現今價值102萬的金飾及鑽戒共7件，事後這批金飾被白母存到銀行保管箱內；但在去年夫妻離婚後吳女要求拿回聘禮，白男竟稱「只是擺場面的」並拒絕歸還。法官認為吳母及伴娘等人都證稱有聽到白男說「要送給她的！」且傳統習俗飾品多是作為聘禮贈與女方，當天吳女也有配戴，因此認定金飾為聘禮，判白母得歸還價值102萬餘元的飾品，全案仍可上訴。

判決書指出，吳女與白男2014年4月在雲林娘家訂婚，白男依照傳統習俗，下訂珍珠項鍊1串、黃金項鍊2兩、黃金項鍊+圓墜2兩8錢、黃金手環2兩、黃金手鍊1兩3錢、一克拉鑽戒及一克拉紅寶石戒指，共計7件飾品，並一一配戴在吳女身上。

吳女表示，結婚後2、3天白男因為擔心小偷光顧，於是將飾品拿到白母在第一銀行光復分行的保管箱內暫存，直到2017年吳女因為缺錢花用，想要把飾品取出，卻被白男拒絕；直到雙方離婚之後，吳女再次向吳男討回自己的聘禮，卻仍遭拒絕，她氣得提起返還寄託物告訴。

但白男辯稱飾品都是母親所有，而訂婚當天這7件飾品只飾做場面展示用的，因為母親認為自己跟前妻相差20歲，婚姻不可能長久，且擔心吳女「打扮虛華」，可能會把飾品賣掉不會傳承，因此白母將飾品收回後也沒開保管條給吳女；強調訂婚當日眾目睽睽下，他不可能說出把金飾送給吳女，因為那些東西不是自己的。

白男還強調，自從結婚後家庭開銷都是自己在付，小孩費用也都是自己支出，生一個小孩就給吳女100萬、2個200萬元，過年紅包一次20萬，保險生存金30餘萬也都給她，生日、情人節、中秋、聖誕、國慶、婦幼節、元旦等節日都包6、8千元紅包給吳女，不到5年就給了約500萬元，因此自己沒有貪圖金飾，那的確是展示用屬於白母的。

但開庭時吳女的母親及姊姊都到場作證，表示訂婚當天有當場聽到白男說是要送給吳女的，當時雙方的親戚都在；而伴娘還在臉書PO出金飾照，並寫下「百萬珠寶…妳值得了」等語，表示當天應該有聽到吳女說那些是丈夫要送她的，才會替她高興。

新北法官認為，雙方皆認同對餘飾品在訂婚當日都有戴在吳女身上，依一般民俗禮儀自然屬於聘禮，且白家也無法舉證，因此就算飾品屬於白母的，在訂婚說要給吳女，白母也沒有反對「認定為默認」，因此判聘禮屬於吳女所有，白母得歸還現值102萬餘元的7件飾品。