準丈母娘討百萬聘禮　窮光蛋男：逼急了，只能未婚先孕

▲結婚時，男方需付多少聘金才合理？（示意圖／視覺中國CFP提供）

大陸中心／綜合報導

山西省運城市一名26歲的男子透露，與女朋友準備結婚，可是準丈母娘要求非常多，彩禮（台灣稱聘禮）、三金（金項鍊、金戒指、金耳環）、酒席等加起來要100多萬元人民幣，他覺得負擔太大，但女方家長相當堅持，「逼急了，就只能未婚先孕了」。這發言也引發網友撻伐，「姑娘，你一定要想好啊」、「20萬都掏不出來，還想結婚」。

根據《梨視頻》報導，男子表示，和女朋友在大學認識的，兩人已經交往5、6年，關係到論及婚嫁的程度，丈母娘要求要有車有房，彩禮20萬元（約台幣91萬元），買房大概55萬元（約台幣250萬元），簡單裝潢約10萬多元，加酒席、衣服等等，總開支約要人民幣100多萬元。

▲如果你是這名男子，你會怎麼做？（示意圖／視覺中國CFP提供）

他表示，他只是一個農村考大學出來的人，光是供他讀書，父母就已經很辛苦，怎麼可能再拿出這麼多錢，平時他的月薪是3、4000元，年薪平均不到3萬元，工作4、5年只存下7、8萬元左右，準丈母娘提出的要求，讓他負擔很大，「先好好溝通，實在不行，只能未婚先孕了」。

看完報導，網友都相當傻眼，「姑娘，你一定要想好了啊」、「山西最近要結婚的姑娘，快來看看是不是你男友，是的話快點分」、「結不起就別結」、「20萬都拿不出來，養得起孩子嗎」，但也有人認為「兩方思想都很奇怪吧，還是祝你們在一起為民除害」。