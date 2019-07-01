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立法會爆發衝擊！　反送中「七一遊行」更改終點

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大陸中心／綜合報導

今（1）日時逢香港主權移交22周年，民間人權陣線舉行「七一大遊行」。下午3點，示威人士不斷湧入維多利亞公園，草地接近爆滿，隊伍目前已從中央草坪出發。由於有抗議人士在衝擊立法會，七一遊行的終點將由金鐘政府總部將改為遮打道。

▲▼ 七一遊行 。（圖／翻攝自香港電台）

▲ 七一遊行隊伍 。（圖／翻攝自香港電台）

 ▲香港警察與示威民眾在夏慤道對峙。（圖／路透）

▲香港警察與示威民眾今早在夏慤道對峙。（圖／路透）

民陣召集人岑子杰在遊行前表示，不停聽到特首林鄭月娥稱會聆聽民意，但一直只看到她會見建制派保皇黨，而林鄭的行動亦反映不了她有聆聽民意，「道歉後她一直沒有改正。」

▲香港市民試圖衝入立法會,七一。（圖／路透）

▲香港市民試圖衝入立法會。（圖／路透）

由於部分示威者正在衝擊香港立法會大樓，用鐵籠車等硬物衝撞玻璃門，警方表示，曾與民間人權陣線商討下午遊行的安排，建議對方將遊行延期、只在維園集會或更改路線至以灣仔作為終點，但均被拒絕，警方對主辦單位不顧參與者安全表示遺憾，呼籲打算參與遊行的人士慎重考慮是否參與，特別是扶老攜幼的人士。

對此，民陣表示，收到警方建議，但仍會舉行七一遊行，不過終點由金鐘政府總部改為遮打道，至於衝擊立法會的情況，他相信支持民主自由的反修例人士會克制，而民陣糾察正處理事件，他會信任示威者，相信遊行可保持和平。

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關鍵字：反送中,香港遊行,逃犯條例,粵港澳要聞

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