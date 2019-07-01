影／衝撞立法會大樓！　香港示威者「用鐵棍」撞破玻璃門

▲香港市民試圖衝入立法會。（圖／路透）。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威者今（1）再度出動，大批人士搬鐵馬到立法會側門及聚集，並用硬物撞擊立法會玻璃門，欲衝擊立法會，但被數名立法會議員制止，現場非常混亂，玻璃門出現碎裂。警方於1點30分出示紅旗警告，並施放胡椒水劑驅趕示威者。

▲立法會玻璃門碎裂。（圖／路透）

據《東網》報導，大批示威者下午1點到立法會側門及聚集，當中部分人戴起頭盔、拿起鐵馬及自製木板盾牌，準備趁沒有警員駐守時衝入立法會大樓，但被另一群示威者反對。

立法會議員梁耀忠則在側門以身擋路，警告衝立法會即觸犯暴動罪，最高可囚10年，但示威者群情洶湧，高叫「讓路」。梁耀忠與郭家麒兩位議員隨後被撲倒在地，兩人均有受傷。

大批重裝警員下午在立法會大樓內戒備，並出示紅旗警告示威者停止衝擊。到了1點48分，另一批示威者將水馬等雜物堵塞政府總部門口，部分人在欄杆外不斷以髒話挑釁在裡面戒備的防暴警察。

警方於1點55分稱，目前有約1500人在立法會外衝擊，對此暴力行為予以最嚴厲譴責，強調會全力調查和嚴肅跟進所有違法行為。

警方還表示，曾與民間人權陣線商討下午遊行的安排，建議對方將遊行延期、只在維園集會或更改路線至以灣仔作為終點，但均被拒絕，警方對主辦單位不顧參與者安全表示遺憾，呼籲打算參與遊行的人士慎重考慮是否參與，特別是扶老攜幼的人士。