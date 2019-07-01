港16.5萬人高喊「支持警察」！　與反送中人士激動對罵

▲ 香港「撐警集會」現場。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

「反送中」風波引起警民衝突不斷，香港立法會議員何君堯6月30日在添馬公園舉行集會，支持香港員警維持秩序，大會公佈有16.5萬人士出席，警方稱最高峰有5.3萬人參與。值得注意的是，知名港星梁家輝、譚詠麟等也有出席集會，羅家英、導演王晶則在微博發聲力挺。

▲集會現場。（圖／路透）

綜合港媒報導，大批市民下午到金鐘添馬公園參與「撐（編按：支持）警集會」，當中包括不少退休警務人員及現役人員和家屬，參與人士身穿淺色衣服，部分人手持「阿Sir我撐你」等標語，表達撐警隊，護法治，保安寧的訴求。

前香港警務處副處長任達榮發言稱，警員為保護市民、保障市民生命財產，被磚頭不斷攻擊，大家應岀來評評理；若在其他國家發生同類事件，外國警方執法力度遠超中國香港。

▲民眾拿著支持警察的標語和五星紅旗。（圖／美聯社）

立法會議員何君堯於會後表示，最初只預算有2000至3000人出席集會，沒有預料到今天的場面；他讚揚警方是優良團隊，不論受誤解和侮辱都堅守崗；希望泛民和民陣不要誤導學生走上歧途，要做合法合情合理的事，不應透過暴力解決問題。

▲支持反送中的示威人士與撐警人士爆發口角衝突。（圖／美聯社）

集會期間，曾有穿着黑衣人士從立法會道欲進入立法會示威區，但被示威區外參與撐警集會人士拉扯阻止，警方分開兩批人士，雙方情緒一度激動，互相對罵，警方一度展示黃旗警告。

▲藝人梁家輝與陳欣健均配合大會主題顏色，身穿藍色上衣到場。（圖／翻攝自微博）

此外，多位藝人包括梁家輝、陳欣健、鍾鎮濤、譚詠麟等亦有出席集會，不少市民要求打卡合照。譚詠麟上台發言稱，自己「生於斯長於斯」，見證香港由漁港成為國際大都會，近日辛苦警方；如果員警再受如此對待，長此下去「香港沒得救」，他強調要家和萬事興。

▲香港演員羅家英曾出演《月光寶盒》唐僧、《食神》。（圖／翻攝自微博）

除了到場的藝人，身在橫店的演員羅家英在微博發文稱「正義必勝」。導演王晶也po文稱，「這些才是真正的香港人，香港是我們由八十年代到今天一步一血汗建立出來的，不是這些什麼都不會，只會罵髒話的連登暴力廢青！我們支持員警，依法打擊暴徒！反對派和美國佬們，你們惹大禍了，你們喚醒了一隻沉睡的獅子！」

▼王晶微博內容。（圖／翻攝自微博）