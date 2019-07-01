　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員罷工第12天，工會代表呼籲董事長總經理能夠出面參與團體協約的協商。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工第12天。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第12天、超過255小時，桃職工會今（1日）表示，為了感謝各界支持長榮罷工，7月2日晚上將在凱達格蘭大道舉辦應援之夜活動，邀請大家一同參與。

長榮勞資雙方於6月29日協商破局，相約7月2日再次協商，而空服員們則重返南崁罷工現場繼續靜坐抗爭。桃職工會表示，由於6月29日資方以授權不足無法協商為由，使團協簽訂失敗，因此希望7月2日第二次協商時，董事長林寶水與總經理孫嘉明能出席，讓團協順利進行，也讓罷工能早日結束，組員能趕快回去服勤。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 1600記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲長榮勞資協商卡關，罷工空姐繼續在南崁抗爭 。（圖／記者張一中攝）

長榮航空於罷工期間，原先每日以發送一呼百應簡訊的方式，調查已經回覆支援公司空服員次日出勤的意願，再進行排班確保航機派遣順遂，而長榮昨天表示，目前空服員服勤的意願已經穩定，空服員後續依班表變更通知單出勤即可，因此即日起不會再發送此類簡訊給已經回到公司支援的空服員。

對於目前尚未表達意願回到工作崗位的空服員，長榮強調，公司還是歡迎空服員早日回家，隨時都可以攜帶三寶向公司報到，長榮最快次日即會安排航班服勤。長榮也透露，至目前為止表達有意願「回家」返回工作崗位的空服員已有300多名。

ET快訊
梁家輝淋雨「力挺港警」！粉絲黑爆開砲：看錯你了
蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日　深夜掃墓「落寞背影」…網鼻酸：9年
工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

關鍵字：桃職工會,長榮罷工,長榮航空

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

清晨貨車「白衣鬼差尬舞」駕駛嚇壞　真相曝光！過來人秒懂致敬：辛苦了

自強號阿伯要求讓位「這不是殘障位嗎？」　買票妹頭痛：看起來比我還健康

最後一題考耐心！　指考物理考諾貝爾力學、光學…考生：難、太活潑

快訊／工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

指考第1天發生火警！延長考試4分鐘　考生腹痛救護車送醫離場

路人偷拍罷工空姐吃飯還罵沒教養　工會：保留法律追訴權

帶女兒逛夜市！老闆娘「這麼黑的小孩」…白目喊：掰掰小黑妞　人妻氣炸

開掃地機器人！他忘做一動作...下秒現出「巧克力魔法陣」崩潰

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

清晨貨車「白衣鬼差尬舞」駕駛嚇壞　真相曝光！過來人秒懂致敬：辛苦了

自強號阿伯要求讓位「這不是殘障位嗎？」　買票妹頭痛：看起來比我還健康

最後一題考耐心！　指考物理考諾貝爾力學、光學…考生：難、太活潑

快訊／工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

指考第1天發生火警！延長考試4分鐘　考生腹痛救護車送醫離場

路人偷拍罷工空姐吃飯還罵沒教養　工會：保留法律追訴權

帶女兒逛夜市！老闆娘「這麼黑的小孩」…白目喊：掰掰小黑妞　人妻氣炸

開掃地機器人！他忘做一動作...下秒現出「巧克力魔法陣」崩潰

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

蘋果傳推陸特規版iPhone　棄Face ID改採螢幕下指紋辨識

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

誆八仙塵爆傷者買萬元秘方　醫療蟑螂又賣靈骨塔行騙全台

證交所今召開董事會　許璋瑤、簡立忠續任董、總座

空腹吃荔枝害命？　讓印度每年兒童離奇死亡的成分是它

清晨貨車「白衣鬼差尬舞」駕駛嚇壞　真相曝光！過來人秒懂致敬：辛苦了

「累積後爆炸」柯文哲看七一遊行　首鬆口為香港「加油」

生活熱門新聞

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都..

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

準颱風「木恩」最快周二！帶傘防..

4號颱風「木恩」不排除生成影響..

醫院電梯開關10次　大夜護理師..

長榮發關門簡訊　不再調查服勤意..

罷工秋後算帳無共識　18金釵將..

熱帶低壓帶水氣！周二起全台防大..

禁塑膠吸管　7/1「10大新制..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

她問賣家3句遭拒賣：要被我告嗎..

快訊／長榮18金釵罷飛7/1記..

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

更多熱門

相關新聞

民眾飆罵空姐　工會：保留法律追訴權

長榮罷工邁入第12天，在6月29日團協失敗後，空服員已重返南崁現場繼續罷工。桃職工會今（1日）表示，有多位空服員在6月30日早上到鄰近速食店用餐，遭到其他用餐民眾拿手機偷拍，揚言要將空服員的照片放上網，還辱罵空服員沒教養，工會表示，已掌握錄音、錄影證據，會保留法律追訴權，也呼籲各界彼此尊重。

長榮7/1最新航班異動「取消76班」

罷工秋後算帳無共識　18金釵將出面

快訊／長榮18金釵罷飛7/1記者會說明

工會寫「粉紅氣球」反擊長榮綠氣球

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

即／西門獅子林火警　上百人支援救火

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面