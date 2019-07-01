快訊／工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

▲長榮空服員罷工第12天。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第12天、超過255小時，桃職工會今（1日）表示，為了感謝各界支持長榮罷工，7月2日晚上將在凱達格蘭大道舉辦應援之夜活動，邀請大家一同參與。

長榮勞資雙方於6月29日協商破局，相約7月2日再次協商，而空服員們則重返南崁罷工現場繼續靜坐抗爭。桃職工會表示，由於6月29日資方以授權不足無法協商為由，使團協簽訂失敗，因此希望7月2日第二次協商時，董事長林寶水與總經理孫嘉明能出席，讓團協順利進行，也讓罷工能早日結束，組員能趕快回去服勤。

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▲長榮勞資協商卡關，罷工空姐繼續在南崁抗爭 。（圖／記者張一中攝）

長榮航空於罷工期間，原先每日以發送一呼百應簡訊的方式，調查已經回覆支援公司空服員次日出勤的意願，再進行排班確保航機派遣順遂，而長榮昨天表示，目前空服員服勤的意願已經穩定，空服員後續依班表變更通知單出勤即可，因此即日起不會再發送此類簡訊給已經回到公司支援的空服員。

對於目前尚未表達意願回到工作崗位的空服員，長榮強調，公司還是歡迎空服員早日回家，隨時都可以攜帶三寶向公司報到，長榮最快次日即會安排航班服勤。長榮也透露，至目前為止表達有意願「回家」返回工作崗位的空服員已有300多名。