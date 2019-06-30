快訊／長榮空服員罷飛爭議　「18金釵」7/1開記者會說明





▲18名空服員在罷工當天報到罷工後不飛，遭長榮航空暫列曠職，被網友稱是「18金釵」。（圖／翻攝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工進入第11天，然而在罷工首日有18名空服組員報到後卻罷工不飛，被網友稱是「18金釵」，她們遭長榮航空暫列曠職且引發許多爭議。工會律師30日晚間表示，長榮十八金釵針對近來的惡意指控，將於明（1）日召開記者會澄清。

桃職工會30日上午記者會中指出，這18名遭記曠職組員均於罷工首日的下午4點停止勞務，合法性完全無虞；另罷工期間遭記曠職懲處的會員總人數已經來到為25人。工會副秘書長周聖凱晚間受訪表示，將於1日下午召開長榮十八金釵惡意指控說明記者會，屆時會有部分當事人在律師陪同下出面說明。

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工會律師丁穩勝在臉書發文指出，實際狀況被刻意嚴重誤導，事實上根本沒有乘客已上飛機，會員罷工後資方也立即找來其他待命空服員接手，現在卻被講成乘客被丟包，說成擅離職守。

丁穩勝表示，按照法律規定，就算上了飛機飛上天，他們只要注意乘客的生命身體安全，可以拒絕給付其他勞務。更何況，他們這次合法參與罷工的過程，根本還在地面，乘客也未登機，還讓公司多了應變時間，沒有任何乘客因此被丟包。

丁穩勝強調，真相只有一個，合法加入工會罷工行動，不容抹黑。按照資方昨天的會後聲明，要秋後算帳的不只這十八位，工會堅持的，就是大家同進退，不要汙名化合法參加的任何一個會員。

▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。

長榮航空證實，這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。

20日除了18名空服員在執勤時擅離職守之外，另有7名空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加罷工，公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

長榮航空發言人陳耀銘30日也證實，18人當中3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。