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長榮罷工旅行業已損失18億　品保協會籲政府建立補償機制

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▲品保協會呼籲政府建立補償機制。（圖／記者黃士原攝）
▲品保協會呼籲政府建立補償機制。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

長榮空服員罷工事件持續，勞方與資方最有堅持立場，雙方互不讓步，但中華民國旅行業品質保障協會質疑旅客及旅行社的權益呢？尤其是站在第一線的旅行業者賠錢又受罪，品保協會呼籲政府應有妥善的法令規範，以避免旅遊消費者及旅行社權益受損，具體提出制訂罷工預告期、機票履約制度與修改民法旅遊債編及旅遊定型化契約。

中華民國旅行業品質保障協會提出的三項訴求，請政府嚴肅面對，1、政府對大眾交通事業等重要單位，制訂罷工預告期；2、民航法應強制規範航空公司成立機票履約制度、保障消費者及旅行社權益。因航空公司原因造成消費者及旅行業的損失必須制定適當的補償機制；3、修改民法旅遊債編及旅遊定型化契約，因航空公司因素造成對旅客行程的影響(如：罷工、倒閉、停飛等)應列為旅行社免責條款。

中華民國旅行業品質保障協會理事長許晉睿表示，長榮空服罷工雖然雙方已經討論許久，但沒有預告的立即罷工，造成許多旅客海外滯留，但為了旅客安全，旅行業者還是盡全力把旅客帶回台灣，費用都要旅行業者代墊或自行吸引，但這些費用該向誰索取呢？許晉睿表示，希望政府要重視法規，讓所有業者有所本。

品保協會副理事長黃文卿說，根據長榮這十天取消了900多航班，影響的旅客達20萬人，旅行業者代墊費用達上億元，損失達18億元，只要長榮罷工繼續，這些數字會更大。

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關鍵字：長榮罷工,中華民國旅行業品質保障協會,品保協會

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