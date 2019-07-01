18金釵錄音喊話「穩住自己，別讓恐懼蔓延」　長榮：已有3人回來執勤

▲18金釵向空服員喊話的內容曝光，她們要其他罷工的空服員「不要再把恐懼往外蔓延」。（圖／翻攝臉書）

生活中心／綜合報導

空服員罷工首日有18名空服員（被稱為18金釵）報到後因罷工不飛，長榮航空暫列曠職，相關行為引發各界爭論，桃職工會在今（1日）與部分當事人召開記者會前，一段18金釵向罷工空服員喊話的錄音檔曝光，其中提到「穩住你們自己就好，不要再把恐懼往外蔓延」。

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▲長榮空服員罷工進入第12天，空服員仍持續在罷工現場守候。（圖／記者湯興漢攝）

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，當天18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。

根據「三立新聞」報導，今（1日）有18金釵的代表錄了一段1分53秒的音檔，錄音檔中提到，確實有人決定回去值勤，但這也是他們的決定，其他人絕對尊重，並強調「我們這18人做的事情，我們也不後悔」，請求大家不要擔心害怕，只要「穩住你們自己就好，不要再把恐懼往外蔓延」。

長榮航空24日表示這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益。但這18人當3人在6月28日取回三寶後已經回來值勤，公司也將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍將這18名空服員暫記曠職，後續懲處還在調查階段。民航局則表示將待罷工落幕後找業者釐清，會依照相關紀錄了解組員們在報到後的作業程序有無違規之嫌。

▼長榮十八金釵，惡意指控說明記者前空服員聚集協商。（圖／記者屠惠剛攝）