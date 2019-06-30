反送中示威者號召「包圍七一升旗禮」　傳港府派5000警候命

▲2017年7月1日，香港特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

香港自1997年回歸以來，每年7月1日都會舉行大型升旗禮，但由於《逃犯條例》引來警民多次衝突，且網路上有「包圍七一升旗禮」的行動，港府決定提前關閉香港會展中心。此外，香港警方宣佈，29日起在會展一帶封路，並加強戒備。

根據《香港01》報導，港警29日下午在記者會上宣佈，經全面評估後，認為七一期間公共安全及秩序存在風險，整個「會展半島」已即時封閉至7月1日升旗禮結束，實際解封時間需視警方何時清理現場設置，預計當日日間仍會封路。

此外，警方在會展中心博覽道及周邊相關道路加強戒備，架起大量大型注水拒馬陣，擺放鐵閘及拉起封鎖線，只有獲許可證的車輛才能駛入相關道路。《南華早報》引述消息稱，警方共派駐了5000警力在金紫荊廣場一帶留守候命，以確保升旗儀式順利進行，並擬定多個應對方案，防範示威者包圍及衝擊。

警察中區警區副指揮官辛子健說，收到消息指稱，七一當日有人想影響升旗禮，所以於附近一帶設置水馬，但不會對記者採訪有特別限制；當日的示威區範圍與過往七一升旗禮一樣，若有人想示威，當日嘉賓能否出席或以什麼途徑進入會場，將由主辦單位民政署決定，至於當日警力，警方不便透露行動細節。

▼抗議人士6月21日包圍警察總部。（圖／香港大學學生會校園電視）

7月1日清晨舉行的升旗禮是回歸慶典的第一個活動，香港行政、立法、司法三的頭面人物及大陸駐港官員都要出席。但由於「反送中」風波不斷，近日網路上發動了包圍升旗禮的行動，因升降旗具有特殊象徵意義，港府對此嚴陣以待。

民間人權陣線29日在臉書po文，公佈七一遊行安排，遊行主題為「撤回惡法、林鄭下台」，將於當日下午2點30分在維多利亞公園中央草坪集合。