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香港女大生墜樓爆頭亡　90字留言「反送中」：願以小命換200萬人心願

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▲▼示意圖,光,希望,自殺,輕生,害怕,恐懼,黑暗,孤獨,哭泣。（圖／記者林宜潔攝）

▲香港21歲的盧姓女大生留下遺言後，從高樓墜落。（圖／記者林宜潔攝）

大陸中心／綜合報導

香港粉嶺嘉福邨福泰樓29日下午4點傳出墜樓事件，21歲的盧姓女大生留下「全面撤回條例」的90字留言後，從高樓墜落，導致頭骨爆裂、四肢骨折身亡。警方接獲報案後，立刻封鎖現場，並對案件進行調查。警方指出，死者數個月前與男友分手後，情緒一直處於不穩定的狀態，不排除因此輕生

盧姓女大生29日下午4點從高樓墜落，撞上水泥護欄，導致頭骨爆裂，四肢嚴重骨折。救護人員接獲報案後，立刻趕到現場，不過女大生當場失去生命跡象。

警方立刻封鎖現場、通知家屬，並對高樓進行調查。警方發現，該棟大樓24樓的樓梯間牆壁上寫有死者署名的「反修訂《逃犯條例》」字句。

字句內容如下：

致香港人，雖然抗爭時間久了，但絕不能忘記我們一直以來的理念，一定要堅持下去。

強烈要求全面撤回條例，收回暴動論、釋放學生示威者、林鄭下台、嚴懲警方。

本人但願可以小命，成功換取二百萬人的心願，請你們堅持下去！

▼女大生墜樓消息傳出後，網友在FB社團內熱烈討論。（圖／Facebook／巴打絲打Facebook Club）

▲▼ 。（圖／Facebook）

▲▼ 。（圖／Facebook）

經過初步調查，警方說明，這起墜樓事件應無其他疑慮，只剩死因要再進一步檢驗。警方表示，死者數月前與男友分手後，情緒就處於不穩定的狀態，不排除因此輕生。

死者生前就讀的教育大學發言人表示，校方對此感到震驚與悲痛，並立刻啟動危機處理機制，嘗試聯絡家人、提供協助。

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