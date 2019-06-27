香港生活費全球居冠！前10亞洲城市佔8個　台北位列第35名

▲香港。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

美世的人力資源管理諮詢公司（Mercer）26日發布「2019年生活成本調查」顯示，全球生活成本最高的前10名城市中，亞洲就佔了8個，包括香港（1）、東京（2）、新加坡（3）、首爾（4）、上海（6）、阿什哈巴德（7）、北京（8）和深圳（10）。另外，台北從去年的27名掉到今年的35名。

美世這項調查是比較全球近500個城市，綜合多個項目的開支，包括食物、酒精煙草、家居用品、住屋、衣服鞋履、家居服務、公共設施、個人護理、交通、康樂及娛樂，計算所需的生活成本。

調查指出，香港連續第2年位列全球生活成本最高城市榜首，儘管高房價與生活成本高有很大的關連，不過其貨幣與美元有掛勾也是原因之一。此外，在香港的租房、咖啡和加油更是全球最高。至於全球生活成本最便宜的城市為突尼斯，其次為烏茲別克首都塔什干，之後是巴基斯坦喀拉蚩。普遍而言，東歐和南美的生活成本較低。

據《香港01》報導，在香港租一間24至36坪的未裝修兩房單位租金約為9000美元（約新台幣27.8萬元）；而若買一杯濃縮咖啡，則超過7美元（約新台幣220元）；一公升汽油約2美元（約新台幣63元）。

▲台北市。（圖／取自台北市大地工程處網站）