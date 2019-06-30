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大學指考7/1登場　4.9萬考生今下午2點可看考場

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考將登場，考生今下午可看考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度指定科目考試將在7月1日至3日三天舉行。考生則可在各考區開始考試前一天下午2點至4點考場查看座位。46個分區學校中，39個分區於7月1日開始考試，於今（30日）下午供考生查看試場；另有 7 個分區於7月2日開始考試，故於 7 月 1 日下午供考生查看試場。

大考中心指出，現場查看試場若有任何問題，考生可依試場分配表所列之電話與該考區承辦大學連絡，或與大考中心。也請考生特別注意，考試當日應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場並供監試人員查驗，包括，國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等；若入場應試時未攜帶有效證件，至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，扣減其該節成績2分。

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民與社會。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心也建議考生，考試當日同時攜帶「考試通知」以利查找試場，考試通知若於考試前毀損或遺失，大考中心不再重製、補發，考生可自行至大考中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。

依據中央氣象局預報，7月1日至3日白天氣溫大多偏高，雖試場已開放冷氣服務，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因生病等特殊原因迫切需 要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試前持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用，避免因違反規定而被扣減成績。

同時也提醒考生，時序已進入夏季天氣型態，中南部沿海地區清晨偶有局部短暫陣雨， 其他地區上午晴朗氣溫大多偏高，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機 率，建議考生準備雨具備用。針對部分地區登革熱疫情，提醒考生留意防蚊，避免蚊蟲叮咬。最後，請考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。
 

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關鍵字：大學,指考,考生,考場

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