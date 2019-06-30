林鐵及文資處周歲！　30日開放百年秘境「嘉義製材所」

▲▼ 隨著阿里山林鐵通車，嘉義製材所隨後啟用並被稱為「東洋第一製材所」。（圖／林鐵及文資處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019年6月30日阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立週年慶，封存百年的嘉義製材所將在眾人的期待下，以「文資保存零距離」為目標揭開多年來神秘面紗開放入園，日後園區內仍將持續進行文化資產修復工程，還原嘉義製材所歷史，並在確保公共安全前提下，提供良好參觀動線及遊憩空間，透過專人導覽解說，讓民眾實際參觀文化資產修復過程，落實文化資產教育，實現文資保存零距離。

1912年阿里山林業鐵路通車後，1914年嘉義製材所亦完工啟用，當時匯集歐美最先進的設備，幾乎全自動化的製程，有「東洋第一製材場」的美譽。豐富的就業機會，帶動嘉義地區繁榮興起，林森路兩側幾乎都是木業行，全嘉義市約有十分之一人口從事木業相關行業，因此又被稱「木材之都」。

嘉義製材所內共有12棟歷史建築，雖停止製材至今已50餘年，但園區許多建物及設施依舊保留下來。目前已陸續完成動力室、鋸屑室、辦公室、乾燥室、焙房、機具工廠、手編工廠7棟建物整修及森林之歌入口意象、周邊景觀綠美化。讓後人有機會得以一窺這些偉大的產業遺址，其中2016年發現半世紀底藏的地下遺構，兼具建築、林業及自動化生產的珍貴文化資產。

製材所的環境設施處處有巧思，樹齡800年的紅檜風倒木平放在曾服役於阿里山林業鐵路的運材平甲車上，喚起人類對大自然的肅敬；為解決通過狹窄彎曲隧道的運輸困難，所研發的轉向橫樑，展現臺灣林業智慧；乾燥室旁的鐵輪牛車，述說著牛隻和板車也曾經是運材的重要功臣。

民眾甚至可嘗試在園區內尋寶，發現陳澄波先生筆下繁華的「木材工場」；曾經高達1萬6千坪的貯木池、洗衣池、釣魚池所在地；日治時期遺留至今的電線桿；或是仔細觀察動力室外的排煙道遺構，以及高聳入雲的煙囪地標…探尋各自透露著哪些時代的建築痕跡。

全國唯一且效率特佳的九呎帶鋸機、可移動並省時省力的臺灣檜木天車、火力發電用的渦輪機與發電機等，雖然都已佚失，但在場內依然保留原有空間，希望透過對外公開展示，能尋得相關訊息，有朝一日可以重回製材所典藏展示。

嘉義製材所開放前半年，暫不收費。開放時間為每週三至週日上午9時至下午5時(每週一、二及農曆除夕休園)。特別安排在週六及週日上午10時及下午2時各有一場免費導覽；其他時段則另提供上網申請付費解說員服務；園區亦將不定期舉辦DIY課程、藝術及文化課程、展覽及木業文化市集，歡迎民眾參觀體驗，相關諮詢或活動訊息請上阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網https://afrch.forest.gov.tw。