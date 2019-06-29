G20大阪峰會閉幕！安倍發表「領袖宣言」：各國共識是保護全球的第一步

▲2019的G20高峰會由日本主辦，地點在大阪。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

國際經濟合作論壇（G20）2019高峰會在日本大阪登場，聚集20名國家領袖及5名嘉賓國領袖前往日本談論世界議題，包括貿易、環境、未來發展等。如今順利落幕，日本首相安倍晉三也發表G20領袖宣言，作為G20大阪高峰會的閉幕。

安倍晉三首先對於各國領袖聚集大阪，讓日本作為主辦國來促成此峰會表達感謝，並提到全球目前還有許多議題需要討論與解決，為了讓所有國家都能達到雙贏結果，並朝著未來持續成長，日本將為此而努力。

安倍提到，作為占了世界8成經濟的G20國家們，必然要注意到世界經濟走下坡的危險並採取行動，在全球化的急速變化及不安中，會產生國與國之間的對立，以及自由貿易體制的對抗，但應該領導世界經濟，開創自由、公正、無差別的貿易市場，讓各國以公平的競爭條件、自由貿的原則成長，這也在G20當中獲得一致共識。

針對全球化、數據化的近年趨勢，特別在大數據、AI、第4次產業革命都急速進化的現在，世界貿易組織（WTO）的改革也無法避免，應創造全新的規則，這同樣也是此次G20峰會的重要議題之一。

此次在美國總統川普（Donald John Trump）、中國國家主席習近平以及歐盟委員長的各國領袖努力下，通過了制定新規則的「大阪宣言」。包括保護隱私、安全的情況下，確保國境間的數據自由流通；以及全球的環境、垃圾問題，需要靠世界的所有國家共同努力，G20國家的共識將是保護地球環境的第一步。

▲安倍晉三表示，G20中的川習會讓中美貿易戰有所進展，美國也解禁華為。（圖／路透）

在G20峰會中，各國也有機會互相會談。如日本與歐盟討論的東北地區的農產品、水產品安全問題；中國及美國則針對中美貿易戰作出討論，通過建設性的討論來建構穩定經濟是相當重要的，而此次中美貿易戰也確實所有進展。

另外，G20國家也認為，世界上所有女性應有受高質量教育的權利，也會致力於實現女性平等教育；日本今後會考慮擴大發展中國家的女性教育，尤其到2020年為止，會至少為400萬名發展中國家的女性提供高質量教育、人才教育的機會。

在世界不斷強調對立的情況下，日本以「只有日本才有的」方是在G20峰會上，尋求世界各國的團結，並將此意志轉移到具體行動。最後，安倍晉三感謝大阪當地的配合及幫助，多虧於此才能成功召開G20高峰會，「衷心感謝『人情之城』大阪能以特有的熱情、溫暖，接待了各國」。

▲為了迎接G20，日本政府出動3萬多名警力維安，並進行交通管制，請求大阪人民配合 。（圖／路透）