睡覺被舔頭！女軍人崩潰「舔棒棒糖一樣」　網神解是「牠」：床頭放罐罐

▲被詭異力量舔頭，讓原PO超無奈！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「一直被舔頭很煩！」一名女軍人分享難以啟齒的私密事，每次睡得正香甜，總會感覺有人在舔自己的頭，最近阿飄變本加厲，不僅穿越她的身體，還故意舔臉蛋，讓原PO精神崩潰。

一名擔任軍人的女網友在PTT媽佛版抱怨，在寢室常被鬼壓床就算了，甚至被狂舔頭，讓她不堪其擾。原PO詳述，某日午休睡得正熟，忽然身體被控制住，有一股詭異力量從後背抓著他的手，噁心的事情來了，感覺對方「用舌頭從後腦勺一路舔到天靈蓋，舔完後用鬍渣磨蹭我的頭頂」，結著傳出「噗次」一聲，穿越她的身體，下秒就能恢復自由身。

請繼續往下閱讀...

第2次更毛，某一次晚上，室友在座位處理事情，原PO怕燈太亮，就帶著眼罩睡覺，豈料對方又來騷擾，「感覺從我背後伸出頭呼吸在我臉上，舔我的臉後，我就很氣噗噗的強迫自己起來」，掀開眼罩後，完全不見任何鬼影。

原PO說，自己不怕阿飄，只是一直被舔頭很煩心，甚至開始懷疑「我的頭是不是很香很好舔，像是在舔棒棒糖一樣，或者是我用的香水很棒，他一直舔？」對於這科學無法解釋的現象，讓原PO一直耿耿於懷，只好求問「有人知道為啥壓我的鬼兄弟，為啥會那麼執著於舔頭嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友狂笑表示，原PO可能遇到動物靈！（圖／翻攝自PTT）

網友看完「騷擾文」後，紛紛歪樓給予答案「試試看一個月不洗頭」、「貓飄+1，我家貓也愛舔頭髮」、「床頭放個罐罐看看」、「戴帽子吧，這樣你還能有感覺就戴安全帽」、「聽起來跟狗有八成，你確定是人飄不是狗飄嗎？」、「求幾張符貼床頭呢？」、「應該要戴很多平安符哦」、「頭皮抹芥末試試」、「遇到好色鬼」、「晚上睡覺被貓舔過頭，感覺頭都要禿了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！