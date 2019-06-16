「能發生關係嗎？」超商店員頻騷擾11歲女童　被電話突襲嚇到跳針

▲男子疑似在超商擔任店員，利用職務之便取得個資後，頻頻傳訊騷擾11歲女童。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

「能不能跟你發生關係？」新北市一名年僅11歲的國小女童遭到陌生男子透過臉書私訊騷擾，對方還利用話術套出女童學校、安親班地址，獻殷勤表示「要載你上下課」，讓女童感到相當驚恐；據悉，該名陌生男子疑似在超商擔任店員，利用職務之便取得女童個資，並加臉書頻頻騷擾，記者也依女童提供聯絡電話循線聯繫上該名男子，但對方卻矢口否認騷擾女童，「我沒有耶……！」

遭騷擾的國小女童曝光對話截圖，該名陌生男子先是透過臉書加好友，接著頻頻傳來私訊，先是以學長自居卸下女童心防，還接著詢問「你單身嗎？」在得知女童年僅11歲、尚在就讀小學後，男子仍不放棄，頻頻傳訊「我想跟你見面，明天可以嗎？」、「我去找你你要嗎？有空嗎？明天明天」、「明天不是禮拜六，我去找你咩！」

▲男子直問「能不能和你發生關係？」在得知女童僅11歲後，還笑稱「又沒關係，沒差啦！」。（圖／東森新聞）

儘管女童以要考試、要上安親班為由拒絕，但男子仍是騷擾不斷，甚至還脫口詢問「能不能發生關係？」女童聞言後嚇傻，直回「我還未滿18歲耶！」男子卻稱「又沒關係，沒差啦！」更令女童害怕的是，男子透過話術得知她就讀的學校、安親班地址，還獻殷勤表示「我要騎機車載你上下課！」

據悉，該名男子疑似是超商店員，利用職務之便取得女童個資，再透過臉書加好友騷擾；《東森新聞》記者也依照女童提供的聯絡電話聯繫上該名男子，但對方卻頻頻否認有約國小生，對於記者提問跳針回答「我沒有耶、我沒有啊！」當記者問到關鍵問題「所以那帳號的人是不是你」時，男子沉默許久後仍是避而不答。

▲記者循線聯繫上該名騷擾男，但對方頻頻否認，被問及關鍵問題時仍避而不答。（圖／東森新聞）