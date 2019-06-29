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參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

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▲行政院長蘇貞昌指出，行政團隊傾聽企業問題，業界有何需要，政府就要努力做到，針對南科廠商的相關需求，政府相關部門都以快速有效率的方式儘速處理。（圖／記者林悅攝）

▲行政院長蘇貞昌指出，行政團隊傾聽企業問題，業界有何需要，政府就要努力做到，針對南科廠商的相關需求，政府相關部門都以快速有效率的方式儘速處理。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌，6月29日參訪南科園區台積電18廠時表示，此行目的除了感謝台積電投資台灣，為台灣創造就業機會及產值，另一方面是讓行政團隊傾聽企業問題，業界有何需要，政府就要努力做到，針對南科廠商的相關需求，政府相關部門都以快速有效率的方式儘速處理。

蘇貞昌院長指出，台積電為台灣創造就業機會，也讓台灣在國際上被看見，且被尊敬及肯定，他再次以政府立場表示感謝，特別是對於台積電再次投資台灣，院長強調政府一定會全力協助業界所需，共同為台灣努力。

台積電副總經理王建光表示，非常感謝政府環評一次通過的行政效率，另為配合政府的能源政策，希望可以購買足夠的綠電，排除供應狀況。對此，經濟部長沈榮津回應，台電公司已與綠能開發商召開協調會議，希望能滿足用電大戶需求，使其維持供需平衡。蘇貞昌院長此行參訪正值中午用餐時刻，他特別赴台積電員工餐廳向用餐員工致意，員工們也鼓掌向蘇院長表示歡迎，場面溫馨熱烈。

行政院表示，政府考量南科產業成長所需，就土地、水及電等三缺問題提供解決方式。在土地方面，內政部今年4月通盤檢討調整南科園區土地使用，新增4萬坪產業用地。

行政院指出，在供水方面，除2018年核定曾文淨水場擴建、永康再生水廠工程陸續進行，2019年4月也核定新建仁德再生水廠，各項供水工程預計投入近100億，將可新增台南地區用水逾20萬噸；在供電方面，今年1月核定投入70億興建超高壓變電所，過渡期間以新建臨時變壓器因應供電以因應需求。

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關鍵字：南科,台積電,18廠,蘇揆,蘇貞昌

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