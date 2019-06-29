新住民語納小一課程挨批　教育部：多一種選項、不影響國英學習

▲教育部日前宣布已經完成東南亞七國的新住民語文教材。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

2019新課綱新住民語文課程今年8月開始施行。教部政務次長范巽綠表示，新課綱同時將7國新住民語文課程列為國小語文領域必選，讓新住民學生及一般學生都有機會學習東南亞國家的語言。但卻引發家長質疑這樣的做法，是在排擠國語、英文的教學時間。對此，教育部表示，新住民語文是「多一種選項」學生可自由選擇。

近日有報導指出，108學年度新課綱實施新住民語文課程，增加小一學生學習負擔。教育部特別澄清，108年8月從國小一年級起，除原有的本土語文 (閩南語、客語、原住民語)課程外，也將新住民語文課程，列為小學可修習的課程之一。學生可從閩南語文、客家語文、原住民族語文及新住民語文，當中選一種修習，這樣的安排只是給學生多一種選項，讓學生及家長可依興趣、意願及需求選習，並不會增加學生學習負擔。

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▲十二年國教課綱將新住民語列入語文領域，國小階段學生必須從本土語文和新住民語文中任選一種，每週必修一節課。（圖／記者許展溢攝）

教育部也說明，為尊重多元文化，增進學生學習權，台灣是一個多語言、多族群、多文化的社會，隨著全球國際化的趨勢，來自東南亞各國及其他國家的新住民已成為臺灣社會的重要成員，因此，十二年國民基本教育課程綱要，將新住民語文列入語文領域之中，開設內容以我國婚姻移民及其二代子女中，人數最多的越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等東南亞地區七國的官方語文為主。提供新二代及一般學生都有機會學習東南亞國家語言的機會，拓展多元文化知能及國際視野，落實十二年國教課綱「成就每一個孩子」的願景。

▲教育部澄清，新住民語文是「多一種選項」學生可自由選擇。（圖／教育部提供）

教育部也強調，修習新住民語，不會影響國語文及英文學習時數，新住民語文與本土語文併列，一週開設一節課，依學生意願自由選習。因此，修習新住民語，全學期的學習總節數並沒有改變，國語文及英語文也各有各的完整學習節數，互不影響。在部定課程中，新住民語文與本土語文併列，和九年一貫課程綱要一樣從小學一年級開始學習，英語文從小學三年級開始學習，不會造成學生學習困擾，也不會影響學習成效。