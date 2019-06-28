學雜費調漲喊卡　中華大學、樹人醫專 2.5% 教教育部不通過

▲中華大學未通過雜費調整申請。（圖／取自中華大學官網）

記者崔至雲／台北報導

教育部今(28日)召開「108學年度大專校院學雜費審議小組會議」，針對中華大學、樹人醫護管理專科學校所提出108學年度學雜費調整2.5%申請案進行逐案討論，審查結果為不同意該2校申請。

教育部表示，有關學雜費審議，由教育部依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，邀集企業代表1人、學者專家5人、學生代表4人、教師代表1人、家長代表1人及本部代表3人，共15人組成學雜費審議小組，依相關指標進行審議，大專校院學雜費調漲之申請，除學校財務、助學及辦學綜合成效等各項指標均符合本辦法規定外，學校提出的助學計畫是否完善、校內溝通程序是否充分，以及經費是否投入提升學生的學習品質等，亦皆為會議審查重點，如上述重點項目未能落實，仍不得調整學雜費。

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針對中華大學學雜費，教育部表示，支用計畫不完善，支用項目以校園修繕為主，非直接用於學生及教學品質之提升。針對研議公開程序，學校審議小組組成和運作機制不明確，無法確認審議過程是否依校內程序辦理。在資訊公開部分，研議過程相關會議資料未充分公開揭露。召開公聽會時程未讓學生有充裕時間表達意見，又無提供學生整體意向調查。另外，學校所提助學計畫之「查核機制」內涵僅為執行規劃，並非查核機制，無法確認執行後之預計受益學生數及目標值。

另外，對於樹人醫護管理專科學校申請學雜費調整，教育部回應，支用計畫不完善，支用項目之一為提升教職員工薪資待遇，惟未見教職員薪資結構資訊且未明確說明薪資調幅、標準、金額、人數等。另增加學生獎助學金之運用與具體策略未臻明確。而研議公開程序部分，學校未依校內程序辦理，另未充分回應學生意見。最後，學校所提助學計畫之「查核機制」內涵僅為執行規劃，並非查核機制，無法確認執行後之預計受益學生數及目標值。