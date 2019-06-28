外國人交通事故一年5千件！鄭寶清要交通部提解方

▲鄭寶清召開「台灣交通好危險！外國人交通事故一年五千件！」記者會。（圖／鄭寶清辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭寶清28日召開「台灣交通好危險！外國人交通事故一年五千件！」記者會，指出過去5年外籍人士的交通事故每年都多達近5千件，且於交通事故中喪命的外籍人士也高達110位，要求交通部應重視外籍人士在台灣的交通事故狀況，提供多元文化的交通安全教育，並且定期公布相關事故統計資料與研究結果，打造更完善的交通環境。

鄭寶清指出，根據交通部與警政署對過去5年的統計，外籍人士的交通事故每年都多達近5千件，且於交通事故中喪命的外籍人士也高達110位，多半是因為外籍人士不熟悉台灣的交通法規，也不了解台灣交通環境，才會造成憾事的發生。

鄭寶清呼籲，交通部應該積極承擔責任，努力提供多元文化的交通安全教育宣導，並且提供跨部會協商的平台，讓各單位都能來避免遺憾的發生。

台灣新住民人權協會理事陳嘉怡也表示，她擔任外籍生導師的8年內，無論是機車、腳踏車或是行人，都有發生事故的風險。陳嘉怡進一步指出，每年平均都有近1000人因機車車禍死，而根據內政部警政署2017年交通事故傷亡統計，16至24歲的傷亡最多，占比27%，顯示年輕族群更需要交通安全的教育支援。

台灣新住民人權協會秘書長王雅倩更指出，交通部必須對外國人的交通事故進行研究，了解不同族群的需求，如來自澳洲與來自東南亞的新住民面臨的問題一定不同，交通部不該只是進行文字的翻譯，應該提出確實方案來協助，例如遠距網路協助，或是VR交通模擬實境體驗等。

鄭寶清表示，台灣新住民人口數今年已突破70萬大關，人數不僅已超越原住民，更成為台灣的第四大族群，且政府也正在推動新南向政策，預計每年將持續增加20%的外籍生，因此交通安全教育刻不容緩，交通部必須盡快採取行動。