柯文哲砸4000萬改建　台北NPO聚落7/8正式啟用

▲台北NPO聚落。（圖／翻攝官網）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府2017年開始整建原北一女教師舊宿舍，斥資4000萬元打造NPO（非營利組織）聚落，今年4月開放團體申請進駐，將在7月8日舉行正式啟用記者會，目前已有通過申請的團體陸陸續續邊東西進去，不過，近日卻傳出有一家團體取消進駐。

社會局證實，通過進駐之名單為7個非營利組織、1個合作社與2間社會企業，但有一非營利組織退出，總計10個團體通過進駐、9個團體簽約，不過仍歡迎團體申請使用，也盼好聚好散。

該團體質疑，契約一年簽約一次與說明會允諾的有落差，還有以安全為由禁用電梯等問題，決定退出。對此，社會局回應，現NPO聚落使用契約為1年1約，且讓已進駐團隊享優先續租，保持契約雙方彈性調整的空間；另外，因NPO聚落為ㄇ字型開放空間，僅規劃開放1處出入口樓梯進出及門禁電梯的管理方式。

社會局表示，目前NPO聚落2樓及3樓的獨立辦公空間，幾乎已全數租出；另外4樓開放辦公室，因目前尚在裝修，NPO團體尚待整修完工再評估進駐意願。

負責營運管理的台灣好室有限公司執行長陳昱築解釋，台北市政府社會局委託辦理台北NPO聚落，需廠商自負盈虧，市府更在招標規則中訂定KPI，像是舉辦辦內部社群活動，對外舉辦研討會，他們所負擔的成本包含員工薪水、水電、耗損等，對外收取的租金價格其實已經不敷成本。

至於租金部分，陳昱築強調，周圍房屋的租金一坪約在1300到1500元，他們收的是一坪850元，再取一坪150元的管理費，他認為，包括打掃成本，公共空間成本，都應符合使用者付費，且要有永續的思維，另外使用會議室等收費標準，都早已列出來，在說明會中講清楚。

陳昱築坦言，原先不願意接下這個案子，是因為後來找到支持的企業才決定接下，但這個空間不太可能獲利，而市政府整建僅拉皮、結構補強，但完全沒有空調、廁所抽風管也無作用，因此為了讓環境更好，又花了500萬調整空間。

進駐的團體遠山呼喚共同創辦人蔡宛庭表示，向營運團隊聯繫徵詢時，團隊都很友善，確認事情都能獲得明確的回覆，唯一的小困擾是，施工進度延後，導致進駐時間從6月16日延後至24日，不是那麼方便。

蔡宛庭透露，因考慮到未來正職人數變多，決定尋覓新的辦公地點，認為NPO聚落的房租非常合理，再加上與其他NPO有連結、資源可共享，自己也很期待進駐。