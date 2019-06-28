劉櫂豪邀徐國勇勘查綠島　爭取道路經費補助4.09億元

▲劉櫂豪(中)邀內政部長徐國勇(左)到綠島視察。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

立委劉櫂豪關切綠島生活圈道路建設計畫，特向內政部營建署爭取經費補助，劉櫂豪邀請內政部徐國勇部長到現場會勘視察，徐國勇部長宣布5月審議核定環島道路拓寬1億2,144萬、南寮村瓶頸段改善1,102萬、南寮村外環道路新闢核定規劃費870萬，劉櫂豪針對尚未核定環島道路瓶頸段改善部分，要求內政部應一次到位，徐國勇部長允諾，將全力協助，合計爭取總經費4.09億元。

劉櫂豪說明，內政部自4年起，已陸續核定補助台東縣10件生活圈道路工程，共6.57億元，其中台東市開封橋、台東知本鐵路新站6-1號道路等6案已完工，徐國勇此次特別再新增補助，協助改善綠島鄉環島道路，以提升綠島道路品質，促進美麗島嶼的觀光發展。

劉櫂豪表示，綠島鄉公所今年度提報生活圈道路建設計畫，分別為環島道路1K+300至2K+900道路拓寬、南寮大街瓶頸段改善、南寮村外環道路新闢計畫以及環島道路瓶頸段改善等，劉櫂豪特協助向內政部爭取，現上述計畫已完成審議，環島道路1K+300~2K+900道路拓寬核定1億2,144萬，將原本6-7M道路拓寬為10M，會勘時營建署提醒公所針對該路段排水溝是否整段鋪設，請再詳加考量；另針對南寮大街瓶頸段改善，審議核定1,108萬元，至於南寮村外環道路新闢計畫因涉及都市計畫道路變更及環評等議題，營建署建議先辦理規劃評估，故先行核定規劃設計費870萬元。

另外，綠島鄉公所此次提報的環島道路瓶頸段改善，營建署5月審議尚未核定。劉櫂豪特向徐國勇部長爭取應一次到位，考量綠島鄉觀光及道路改善的需求，環島道路拓寬以及邊坡加強、路面改善等，刻不容緩，整體改善應一次到位，在用地取得、生態環境影響許可的前提下，儘速納入本期計畫一併辦理。

徐國勇部長允諾將全力協助，連同5月核定的計畫以及南寮外環道新闢計畫建設經費，總計4.09億元一次核定到位，屆時執行時採用逐年分期辦理，以期能進早完成綠島生活圈道路改善，促進當地觀光產業發展。