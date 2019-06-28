鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

突發中心／台北報導

台北市大安區臥龍街27日晚間發生一起死亡車禍，吳姓女騎士遭輾重傷，送醫後不治。她的男友悲痛表示，原本就計劃好周末要在遊樂園向吳女求婚，明年正式迎娶，沒想到這句「我願意」再也等不到了。

警方表示，梁姓駕駛（45歲）約晚間6時40分開著銀色休旅車行經臥龍街方向，不明原因加速連續追撞前方騎乘YouBike的吳姓女騎士（27歲），以及另名機車騎士。吳女當場遭猛烈撞擊輾過，身上滿是鮮血，到院前已經無呼吸心跳，送醫仍不治；另名騎士則擦撞倒地，幸運僅輕傷，逃過一劫。

▲甜蜜的合照，只是女主角永遠缺席。（圖／東森新聞）



死者男友哭說，2人都是南部人，同居在新北市永和，每天下班都會固定接送，沒想到才一天沒有親自接她下班，竟然天人永隔，「下禮拜一剛交往滿一年，我們有討論到未來的人生規畫。」原本安排好的樂園求婚、中秋節提親以及明年正式迎娶，遺憾的是女主角再也參與不到了。

男友表示，鑽戒都買好了，只差一句「我願意」。他自責，那天應該去接女友下班，不應該去運動，讓女友自己騎腳踏回家，結果遭遇死劫。

只是再多的早知道，都沒有辦法喚回吳女的生命。據了解，梁男沒有酒駕，事後已被帶回警局偵訊，釐清車禍發生原因。

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