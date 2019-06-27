海上求婚毀了！26獨木舟遭離奇鑽洞　17人險滅頂「這是謀殺」

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮一家獨木舟業者傳出惡意報復，26艘獨木舟被人從船底鑿洞，導致17名遊客差點滅頂。原來，一行人本要來個浪漫的海上求婚，不料出海時遇到沉船，好在業者反應快，第一時間就乘艇將人一一救起，才沒釀成悲劇。業者痛批，歹徒用電鑽挖洞，明顯是熟手所為，目前已經報警緝凶，要追究到底。

業者游浩煒表示，他14日有鑑風浪太大停止活動，將店內33艘獨木舟停放在崇德坂下沙灘，不料15日帶領17艘獨木舟出航隨即出事，推測歹徒應該是趁這段時間鑽洞。

▲26艘獨木舟遭離奇鑽洞，業者是又氣又無奈。（圖／東森新聞）

游浩煒回憶，當時17艘船出海約10分鐘，陸續出現有客人划不動的狀況，教練將一艘船拉上岸後，發覺船底破洞，一度以為是礫石撞破，後來仔細一看，「他（教練）就很明確地跟我大聲喊說：這個船，是被人家破壞。」

游浩煒指出，當時他們立刻換船，但船隻還是向下沉，所以最後決定全部取消，17名客人全額退費，初步計算包含損毀船隻在內，財損約45萬元，所幸遊客平安無傷亡。

▲業者初估財損約45萬元，但也強調旅客沒事最重要。（圖／東森新聞）

他說，自己平時跟同行相互幫忙合作，有時還會調撥船隻支援，關係良好，自認沒有與人結怨，實在想不出有誰會下手。

據了解，遊客們原本想搭乘獨木舟看日出，來個浪漫的海上求婚，卻因為有心人士的破壞，一行人只能焦急返航。儘管男方最後仍手拿戒指盒求婚，甜蜜地將女友一把抱起，但2人其實有些無奈，讓業者是既抱歉又氣憤。

▲▼原本男方規劃看日出時來一場浪漫的海上求婚，沒想到出海就遇到沉船。（圖／東森新聞）

游浩煒認為，「如果他（兇手）還有一點良知的話，到此應該要善罷甘休，因為這關係到人命，如果有任何瓜葛，可以正面衝突阿，或用什麼的發聲，但他不應該把這個玩笑開得那麼大。」

目前業者已經報警緝凶，未來出航前也會加強安全檢查，以免類似情形再度發生。不過，事情在網上曝光後掀起熱議，還有許多網友紛紛留言痛批「這是謀殺」，希望業者能早日逮到真兇。

▲業者表示，依戳洞手法及位置研判，不排除是熟人或熟悉獨木舟構造的人所為。（圖／業者授權提供，下同）