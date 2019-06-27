臉書賣低價尿布、奶粉遭倒債！她為保誠信仍開團　2年狂詐媽媽團員1290萬

▲郭女遭倒債卻持續開團，還佯裝「楊藥師」（上游廠商）取信團員，2年狂炸1290萬。示意圖與本案無關。（圖／取自Pixabay）

地方中心／台中報導

台中市一名32歲的郭姓女子在臉書社團《媽媽寶寶大作戰》團購奶粉、尿布，但她卻遭到上游廠商倒帳，而她為了維持信用，持續向團員預收現金，還佯裝成「楊藥師」的身分遊說買家，等到團員們付款後延遲出貨，近2年詐騙倒債1290多萬元，直到團員察覺有異，報警後全案才曝光，台中地院則依加重詐欺罪判她5年徒刑。

判決書指出，郭女在臉書社團《媽媽寶寶大作戰》揪團購買嬰幼兒的尿布及奶粉，但卻在2015年6、7月間遭到上游廠商詐騙倒債了89萬元，而原本應該公開被倒帳事實的郭女，卻為了維持信用，自己擔下被倒帳的事，依舊持續揪團。

郭女明知自己沒有足夠財力支撐，不斷佯稱可以用低於市價三分之一或二分之一的價格販售商品給團員，還一人分飾兩角假扮「楊藥師」（上游廠商）的身分遊說團員，在取得信任後，讓團員們付現或匯款，卻在拿到錢後開始搪塞理由延遲出貨，共有10多名媽媽受害，期間從2015年9月至2017年1月。

郭女2年來詐騙倒債的金額高達1290多萬，其中張姓女子被詐財最多，高達270萬，一直到2017年2月手邊沒有奶粉了，完全沒辦法出貨全案才曝光。事後郭女到案供稱，「不是故意要騙的，因為自己2015年也被賣家騙，我是在等退款，剛好有很多媽媽訂貨，我想說拿到退款就可以買便宜奶粉和尿布出貨。」

法院審理後認為，郭女正值青年，並不是沒有謀生能力，卻只為了彌補自己的虧損以及維持事業經營，持續不斷詐騙團員，造成團員損失上百萬，嚴重影響社會交易秩序，因此依加重詐欺罪判處5年有期徒刑。全案可上訴。

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