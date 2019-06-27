陸委會主委陳明通6/29訪美　出席2場兩岸關係研討會

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會主委陳明通將於29日出發前往美國訪問，預計出席兩場兩岸關係學術研討會。陸委會指出，臺美智庫以合作的方式共同舉辦研討會，迄今已邁入第10年，有助政府相關政策研究與分析，而面對當前複雜的區域情勢及對岸威脅，政府將採取強化民主防衛的法制與管理作為。

陸委會表示，大陸委員會委託財團法人兩岸交流遠景基金會與美國傳統基金會（The Heritage Foundation），美東時間7月2日將在華盛頓舉辦「兩岸關係：當前挑戰與未來發展」（Cross-Strait Relations: Present Challenges and Future Developments）國際學術研討會，陸委會主任委員陳明通將出席會議開幕式，並發表演講。

此外，陳明通7月5日還會出席由財團法人國防安全研究院與美國蘭德公司在加州聖塔莫尼卡舉辦的「兩岸關係與戰略」（China-Taiwan Relation and Strategies）研討會並致詞。

陸委會指出，華府研討會將探討臺美中關係、中共銳實力及內部政治、兩岸經貿關係與美中貿易戰等相關議題。出席的國內學者包括兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠、國防安全研究院執行長林正義、亞太和平研究基金會執行長林文程、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、臺北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。

至於美方學者專家則包括戰略與國際研究中心亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、2049計劃研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）、美臺商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人。

至於7月5日的兩岸關係與戰略研討會，與會學者則包括蘭德公司亞太政策中心主任Rafiq Dossani、資深研究員李思樂（Sale Lilly）、葛羅斯曼（Derek Grossman）、庫珀（Cortez Cooper）及史丹佛大學臺灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman）與國防安全研究院學者。

陸委會說明，現場將就中共軍事戰略、中共對臺政策及臺灣的兩岸政策和安全策略等面向，共同探討中共對臺政軍威脅之影響與因應。