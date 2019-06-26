讓台灣與國際社會「看破手腳」！　陸委會388字反嗆國台辦

▲國台辦發言人安峰山。（資料照／記者陳政錄攝）



政治中心／綜合報導

大陸國台辦發言人安峰山26日在記者會上批評陸委會公然介入香港事務，「一再挑釁滋事，製造兩岸對立，性質極其惡劣。」陸委會晚間則發布一則措辭強硬的新聞稿回擊國台辦「轉移焦點」、「誤判情勢」，自己戳破一國兩制的謊言與假象，反讓台灣人民與國際社會「看破手腳」。

國台辦發言人安峰山26日稍早在例行記者會上表示，陸委會肆意否認「九二共識」，惡毒攻擊大陸政治制度和發展道路，現縮破壞兩岸正常民間交流，惡意嚇阻臺灣民眾參與兩岸交往，公然介入香港事務，甘當反華勢力的「馬前卒」，一再挑釁滋事，製造兩岸對立，性質極其惡劣。

陸委會則透過新聞稿回應稱，長期以來中共對台政軍恫嚇，提出「習五條」後更處心積慮脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，才是破壞兩岸和平的最大亂源。陸委會說，「國台辦今日轉移焦點、歸咎我政府的歪曲言論，只是證明北京當局誤判當前情勢，自己戳破「一國兩制」謊言與假象，徒讓台灣人民及國際社會看破手腳，根本無助兩岸關係改善及內部壓力緩解。」

陸委會指出，台灣2300萬人民絕對不會接受「一國兩制」，這是「台灣共識」。面對中共展開新一波對台工作的嚴峻情勢下，我行政及立法部門主動積極檢視與研修法律規範，落實「民主防護網」和「七項指導綱領」，強化交流管理力度，是台灣反制中共「一國兩制」、守護國家主權安全、鞏固民主憲政的一環，未來也將持續與理念相近國家合作，共同抵禦中國對民主自由價值的威脅。