巴黎PX3國際攝影獎　崇右攝影學程獲2金2銀

▲ 巴黎PX3國際攝影獎，崇右攝影學程作品「Blind Love」。（圖／崇右影藝大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019年全歐洲最負盛名的國際攝影獎之一法國巴黎PX3（Prix de la Photographie Paris）國際攝影獎於近日公告，崇右影藝大學攝影學程在胡齊元主任的領導下繼2018年的二金、二銅，2019年再創二金、二銀、一銅、一項榮譽獎的佳績，全校為之喝彩。

法國巴黎PX3（Prix de la Photographie Paris）國際攝影獎成立於2007年，2019年為第13屆，將於7月9日至7月14日在巴黎 Espace Beaurepaire 舉行開幕典禮與展出得獎者作品，崇右影藝大學林金水董事長與俞維昇校長不但讚揚同學們的傑出表現，更全力贊助受邀同學們的往返機票與飯店住宿，讓同學們有出國開拓視野以及與世界各國攝影名家交流的機會。

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今年最受矚目的學生陳允楷作品「Devil’s Minions」，使用嫻熟的後製技巧拍攝模型車，獲得評審一致青睞，拿下產品組汽車類金獎，另一件作品「Blind Love」是與服裝設計系學生合作，拍攝一系列極簡構圖又具有前衛感的畫面，一舉獲得出版報刊組時尚類銀獎，對陳允楷來說是全新的挑戰，獲獎就是一種肯定。

另獲得廣告類產品組金獎的學生蔡旻瑾，其作品「Light of the times」是對舊時代攝影器材的致敬與緬懷，巧妙利用景深變化來凸顯照相機使用的歲月痕跡，深深打動評審的目光。

▲ 巴黎PX3國際攝影獎，崇右攝影學程作品「Devil’s Minions」。

學生鄭博文的作品「Landscape」將鋼筆這件商品以水墨畫味的意境來詮釋，融合東西美學，此創作拿下廣告類產品組銀獎與廣告類其他組銅獎二項殊榮，讓他在學習廣告商品攝影的過程中創造亮點。

崇右影藝大學攝影學程2019年不但在法國巴黎PX3（Prix de la Photographie Paris）國際攝影獎的表現有目共睹，亦分別在美國IPA國際攝影獎、日本TIFA國際攝影獎以及莫斯科MIFA國際攝影獎均拿下最高榮譽，再次證明與奠定崇右影藝大學攝影學程在台灣攝影教育的神聖地位以及獲獎實力。

▲ 巴黎PX3國際攝影獎，崇右攝影學程作品「Light of the times」。