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到潮境公園潛水！兼任老師帶團教課「學生踩礁上」　他痛心：珊瑚幾乎全斷

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▲▼ 。（圖／翻攝自靠北潛水）

▲有網友爆料，基隆某大學兼任老師帶團到潮境公園教學時，學生都站在珊瑚礁上。（圖／翻攝自靠北潛水）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

潮境公園位在基隆八斗子，是許多人看海賞景的好去處，近年也越來越多人會到潮境潛水。一名網友在臉書《靠北潛水》貼文，表示大部分到潮境潛水的人都很尊重大自然，但有某所大學的兼任老師帶團來教學時，學生全部「站」在珊瑚礁上，或沿路踢、爬過去，導致珊瑚幾乎全斷，讓他怒拍下畫面存證。

這位網友27日投稿《靠北潛水》，文中指出，潮境越來越多人潛水，大部分的潛水員都很尊重大自然，但基隆某所大學的兼任老師每每帶團前往潮境教學時，他都會看到學生全部「站」在珊瑚礁上，或沿路踢過去、爬過去，珊瑚幾乎全斷。

請繼續往下閱讀...

目睹這個畫面，讓原PO無奈又生氣，直呼「你麻行行好，先去泳池基本教學有這麼困難嗎？或者挑選去砂底的位置教學有這麼困難嗎？」原PO說，他在水下拍了很多畫面存證，在岸上也私底下和對方說過，「如果大家還有看到這樣的畫面，請幫忙拿出相機蒐證並提交海科館，或許今年會開出第一張破壞保育區的罰單，代表基隆市府感謝您。」

看到貼文後，其他人也很傻眼，「好好愛護大自然」、「原以為不踩在礁岩上是基本禮貌，看了留言才知道原來我錯了」；不過也有網友看了照片後很疑惑，「這張圖我真的看不出什麼珊瑚」。《ETtoday新聞雲》記者實際致電該所遭指控大學，截稿前並無取得校方回應。

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關鍵字：基隆,潮境公園,大學,珊瑚,靠北潛水

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