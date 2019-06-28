搬家到黃金海岸…他狂辦性愛趴「80人一起嗨」　鄰居崩潰寄死亡恐嚇信！

▲男子在家舉行性愛派對。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合外電報導

澳洲一名男子匿名透露，自己在澳洲黃金海岸（Gold Coast）的別墅舉辦大型性愛派對，但從屋外就能看見屋內的激烈大戰，引起鄰居不滿，甚至寄「死亡恐嚇信」要求他搬家或停止類似活動。對此，男子則不以為意，「可以看到實況不是很酷嗎？」

綜合外媒報導，男子以「8 pleasures」為名，在網路上公開派對資訊，包括「超級英雄與惡棍」、「皮革與蕾絲」等主題性愛派對，吸引同好參加派對，曾經吸引超過80人參與。費用部分，單身女子免費、單身男子要價70元澳幣（約新台幣1548元）、情侶則是50元澳幣（約新台幣1106元），參加費都用於保險套、潤滑液或零食。

▲參加費用被用於買保險套、潤滑液等必需品。（示意圖／取自Pixabay）

雖然在自家舉行性愛派對並無違法，但從屋外就能一窺屋內的激烈大戰，附近鄰居更是為此所擾，多次向男子抱怨，希望他搬家或是停止性愛派對，甚至有極端者一度寄出「死亡恐嚇信」威脅男子人身安全。

對此，男子坦言，自己搬家到黃金海岸就是為了舉辦性愛派對，在家要作什麼是他的自由，「我不隱藏我做的事，但我也不炫耀」，且他也不是唯一一個舉辦類似派對的人。男子也說，其實有鄰居告訴他從外面偷看屋內實況相當刺激，因此他不會改變作法，但也保證只是同好派對，參加者不會在戶外做出猥褻動作。