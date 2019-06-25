訓練孩子自行吃飯　鄰居阿婆一進門「端起碗追著餵」...媽制止遭嗆：寵小孩

▲一般長輩認為孩子還小，應該手把手照顧。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

許多家長希望從小培養孩子獨立的能力，但是卻老是被長輩干擾教養方式。一名媽媽平時就讓孩子自己動手吃飯，自己也才有時間去做其他的事，沒想到隔壁鄰居一來，立刻就端起碗要餵小孩，被制止了還不斷碎念，讓這名媽媽白眼翻到後腦勺。而網友也都認為，2歲的孩子已經可以自己好好吃飯，跟在後面餵反而才是寵小孩的行為。

「不要造成別人的困擾好嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨鄰居，她表示平時因為要訓練孩子獨立，都讓他們自己吃飯，沒有大人餵；然而鄰居阿婆日前一進來，看到其他小孩都在吃飯，只有2歲半的老四在一旁閒晃，就主動端起碗開始要餵小孩。

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原po見狀，一連向阿婆表示3次「阿婆不要幫我餵他！」講了好久對方才回過頭說「他那麼小，就是要餵啊！」且仍然沒有把碗放下。原po接著又說自己平常都讓孩子自己練習吃，沒有在餵飯的，結果反而被阿婆白眼碎念，說現在年輕人都這樣寵小孩，「啊他這麼小就是要餵啊，其他大的才給他自己吃！」

▲媽媽認為要訓練小孩自己好好吃飯，無須別人餵，不吃就餓肚子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原po怒表示，小孩有手，她希望孩子學習獨立，並不是不疼小孩，況且這已經是孩子的第二碗飯了，「挖到整地噴到整個桌子我也都會撿，而且這是我家！我不需要外人幫我餵食小孩。」她認為，阿婆不是主要的照顧者，應該尊重他們家的習慣，「難不成你要三餐來幫我餵嗎？上幼稚園你也跟去幫我餵嗎？」

對此許多網友都說阿婆管太多，「一堆老人喜歡把小孩當植物人餵養，超不爽的，幼幼班的兩歲都能自己吃得很好」、「誰一天到晚吃飽太閒餵孩子飯？事情都做不完了」、「我也是不餵飯，要吃就吃，不吃就餓肚子」、「還有吃飯讓小朋友跑來跑去，叫媳婦一定要追著餵飯，不追就是懶惰，什麼歪理」。

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