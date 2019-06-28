女兒開「鮮紅跑車」逆向！警察老爸抓包傻笑過關　網萌翻：最甜蜜的汽車違規　





▲女兒開車違規被老爸抓包。（圖／翻攝Twitter／Orlando Police）



國際中心／綜合報導



美國佛羅里達州中部奧蘭多市（Orlando）一位警察下班路上，發現10個月大的女兒竟開著娃娃車違規逆向，於是「大義滅親」亮燈鳴笛攔車，進行路邊盤查，更逗趣地請對方出示駕照。面對老爸的要求，不知道發生甚麼事的女兒則都一律以傻笑回答，影片被奧蘭多警局PO上推特後，吸引大批網友留言，紛紛被萌翻表示「太可愛了」。

警員奇普（Alex Kipp）當下班正準備要回家，途中看到老婆華倫（Michelle Warren）正推著10個月大的女兒泰琳（Talynn Kipp）在路上散步，發現坐在裡頭的泰琳居然違規逆向。奇普見狀，秉持著「法律就是法律」的態度亮起了警燈，將女兒的鮮紅色「跑車」攔在路邊，奇普從車上下來，並走上前請女兒拿出駕照、行照和保險，當奇普靠近時，媽媽還很配合演出，說著「我的天！」

面對「警方」的要求，車內的泰琳只能東張西望，並無辜地看著對方，企圖使用傻笑攻勢來過關，不過爸爸卻非常認真地回，「妳沒有駕照？我覺得這並不好笑。」奧蘭多警署將這段可愛的影片，上傳到推特後，可愛的父女吸引許多網友來留言，「天哪太可愛了」、「最甜蜜的汽車違規」、「我從未見過有人被警察攔下還這麼高興」、「對不起女士，妳知道妳的速度有多快嗎」、「金髮女郎總是能逃過一切」。