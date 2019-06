女兒開「鮮紅跑車」逆向！警察老爸抓包傻笑過關　網萌翻：最甜蜜的汽車違規　

▲女兒開車違規被老爸抓包。(圖/翻攝Twitter/Orlando Police)



國際中心/綜合報導



美國佛羅里達州中部奧蘭多市(Orlando)一位警察下班路上,發現10個月大的女兒竟開著娃娃車違規逆向,於是「大義滅親」亮燈鳴笛攔車,進行路邊盤查,更逗趣地請對方出示駕照。面對老爸的要求,不知道發生甚麼事的女兒則都一律以傻笑回答,影片被奧蘭多警局PO上推特後,吸引大批網友留言,紛紛被萌翻表示「太可愛了」。

警員奇普(Alex Kipp)當下班正準備要回家,途中看到老婆華倫(Michelle Warren)正推著10個月大的女兒泰琳(Talynn Kipp)在路上散步,發現坐在裡頭的泰琳居然違規逆向。奇普見狀,秉持著「法律就是法律」的態度亮起了警燈,將女兒的鮮紅色「跑車」攔在路邊,奇普從車上下來,並走上前請女兒拿出駕照、行照和保險,當奇普靠近時,媽媽還很配合演出,說著「我的天!」

面對「警方」的要求,車內的泰琳只能東張西望,並無辜地看著對方,企圖使用傻笑攻勢來過關,不過爸爸卻非常認真地回,「妳沒有駕照?我覺得這並不好笑。」奧蘭多警署將這段可愛的影片,上傳到推特後,可愛的父女吸引許多網友來留言,「天哪太可愛了」、「最甜蜜的汽車違規」、「我從未見過有人被警察攔下還這麼高興」、「對不起女士,妳知道妳的速度有多快嗎」、「金髮女郎總是能逃過一切」。

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c