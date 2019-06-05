　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧蘭多環球影城水上樂園傳「電擊意外」　遊客及員工觸電送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼奧蘭多環球影城「火山灣」，驚傳電擊意外。（圖／翻攝自環球影城官網）

▲奧蘭多環球影城「火山灣」驚傳電擊意外。（圖／翻攝自環球影城官網）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州奧蘭多環球影城傳出「電擊事故」，事發地點位在園內的水上樂園「火山灣」（Volcano Bay），不但有遊客在玩的時候遭到電擊，還有員工也因此受傷，送醫院檢查，當天「火山灣」已經提早關閉，隔天即正常營業。

綜合外媒報導，「火山灣」於當地時間2日下午傳出有電擊事故，讓整個園區都提早關門，奧蘭多消防局在4點多接獲報案，並將4人送至附近的醫院，其中包含遊客以及員工，全都在隔天順利出院。

當天與家人一起前往的遊客卡莉諾（Sarah Carlino）提到，她的妹妹在早上11點多時走在「火山灣」附近，感覺到腳底一陣麻痺感，但是跟工作人員回報之後，對方卻不相信，置之不理。

卡莉諾表示，雖然第一個員工沒有理會，但她還是繼續去找其他人，「萬一有人身上有心律調節器，或者是有小孩子怎麼辦？」大約10分鐘後，就看到附近的漂漂河關閉，不久後整個火山灣園區都關閉，她也在臉書上表示，「他們應該要更早關閉園區的」。在社群媒體上，也有不少遊客當天感受到「電擊」。

一名發言人向《福斯新聞》表示，當天在火山灣園區發生「技術問題」，他們提早關閉園區並排除問題，為了謹慎起見，部分的員工被送往醫院檢查，園區已經在3日正常開放。但環球影城園方並沒有特別指出是什麼狀況，或是員工們是為何被送醫。

《奧蘭多捍衛報》（The Orlando Sentinel）報導提到，一名在水上樂園擔任救生員的員工表示，事故原因是名為「Krakatau」的水上雲霄飛車設施發生電線短路問題。

ET快訊
快訊／新莊雙屍命案！摩鐵情侶陳屍床邊　「無外傷」死因弔詭
台體大系主任「學校當後宮」不倫空姐研究生　成績0→87分

關鍵字：奧蘭多,環球影城,火山灣,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧蘭多環球影城水上樂園傳「電擊意外」　遊客及員工觸電送醫

直升機救援74歲受傷婦...遇亂流「失控狂轉2分鐘」！驚險片曝光

美國政府宣布：禁止旅行團、飛機和郵輪前往古巴　即日起生效！

退役空軍帶妻遊斐濟「回程前相繼染病亡」　留下一對年幼子女

特斯拉秘密資金來源曝光！靠發「環保財」...9年爽進帳634億

老公約吃早餐卻賴床！怒妻衝進房間拖人…「咬爆他蛋蛋」驚醒崩潰

14歲被闖屋性侵！　荷蘭少女接受安樂死：我已經累了

Fed緩解貿易戰「必要時可能降息」　美股大激動！道瓊指數暴漲512點

加拿大法院6月6日開庭　商討「引渡孟晚舟」技術問題

Fed主席暗示即將降息　美股道瓊早盤飆漲400點

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

奧蘭多環球影城水上樂園傳「電擊意外」　遊客及員工觸電送醫

直升機救援74歲受傷婦...遇亂流「失控狂轉2分鐘」！驚險片曝光

美國政府宣布：禁止旅行團、飛機和郵輪前往古巴　即日起生效！

退役空軍帶妻遊斐濟「回程前相繼染病亡」　留下一對年幼子女

特斯拉秘密資金來源曝光！靠發「環保財」...9年爽進帳634億

老公約吃早餐卻賴床！怒妻衝進房間拖人…「咬爆他蛋蛋」驚醒崩潰

14歲被闖屋性侵！　荷蘭少女接受安樂死：我已經累了

Fed緩解貿易戰「必要時可能降息」　美股大激動！道瓊指數暴漲512點

加拿大法院6月6日開庭　商討「引渡孟晚舟」技術問題

Fed主席暗示即將降息　美股道瓊早盤飆漲400點

兒頭七「寄居蟹」走出冰櫃停下　母哭：你回來看媽媽嗎…神奇事發生了

偷拍光碟女主角「獄中產女」…16年後女兒Google追問　她決定說真相

中職／中信兄弟洋砲政策告終　將找新洋投補強先發

毛治國、朱雲鵬、陳文茜當智囊　郭台銘組抗韓聯盟

媽媽買飲料拿吸管給孩子用　父女自己拿完冷嗆：去買一包不就好了

台灣首座豪宅「完工16年0過戶」！600億食品家族爭產　一度淪法拍

蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

Fed釋出降息激勵美股強彈　台股早盤跳空大漲逾百點

為選擇障礙而生！夏季高CP值眼彩盤，9色起跳才夠看

韓國瑜稱「未主張恢復18%」　林濁水：秀逗邏輯

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

2款iPhone淘汰！iOS ..

私人秘境遭遊客破壞！地主怒開挖..

17歲少女斷腿　勇父暴打鯊魚救..

牙膏Oreo整街友！網紅挨告下..

Fed可能降息　道瓊指數大漲5..

退役空軍帶妻遊斐濟　回程前病逝

老公約早餐卻賴床　怒妻咬他蛋蛋

美國宣布禁止旅遊團和遊輪到古巴

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

特斯拉秘密資金曝光！一招爽賺6..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

世界最危險職業！每7天有1人身..

Fed暗示降息　美股道瓊大漲4..

更多熱門

相關新聞

直升機救援老婦　空中驚險狂轉2min

美國亞利桑那州鳳凰城消防隊在當地時間4日靠直升機救出一名受傷的登山客，吊掛救援的畫面也曝光，由於氣流不穩定，救援作業並沒有很順利，畫面看起來非常相當驚險。影片曝光後，也引起網友熱議。

美國宣布禁止旅遊團和遊輪到古巴

退役空軍帶妻遊斐濟　回程前病逝

特斯拉秘密資金曝光！一招爽賺634億

Fed可能降息　道瓊指數大漲512點

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

獨／光陽推「125等級電動機車」

王彩樺跪地痛哭：無法相信賀一航過世！

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

才剛喜曝當爸…蔡昌憲忍痛引產「基因缺陷寶寶」

老闆帶去「爽一下」　男友：不去不舒服

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面