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談2020仍不鬆口　柯文哲：該做的準備我們都有準備

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▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選逐步接近，民進黨確定由總統蔡英文出馬尋求連任，而國民黨則是初選打得熱鬧，至於同樣也被視為熱門人選台北市長柯文哲，至今動向仍不明。柯文哲27日接受《民視》專訪時表示，「該做的準備我們都有準備」，暗示對選總統一事私下已有佈局；但他接著又表示，「你做一件事情，不一定要占為己有。」

對於選總統一事，柯文哲也提到，選一個總統不是在選里長，要有組織、要有黨、要有錢、要有基金會，「我沒半樣是要選什麼？」他笑說，以前曾問過新北市長侯友宜，為什會出來選，「他說我也沒有要選，那民調每天把我放在裡面，一直做，最後出來選。」

「坦白講，你什麼時候聽過我說要選總統？」柯文哲說，自己也知道沒錢、沒黨、沒人，「你有事沒事把柯文哲民調放進去。」

主持人胡忠信問到，假設2020三足鼎立，蔡總統要連任，國民黨一個出來，再加上柯文哲，若屆時與蔡總統民調差不多，是否還會選？柯文哲先是說，「再講吧」，並再舉過去在急診處、加護病房的經歷，「何必上班的時候開始煩惱病人要送進來沒？到時再說、隨機應變。」

柯文哲笑說，當然很多人不喜歡他這種個性，「因為我這種生活已經過了30年，所以我都最後一秒再決定就好，還是這樣啦，還是台灣整體利人民最大福利。」
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,總統

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