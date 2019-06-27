陸商務部：中美經貿團隊「保持聯繫」　為兩國元首G20會晤做好準備

▲發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸商務部新聞發言人高峰27日表示，中美雙方經貿團隊目前正在進行溝通，為習近平、川普在大阪會晤做好經貿方面的準備。他再次強調，貿易戰沒有贏家，最終損害的會是美國企業和消費者的利益。

「中美經貿磋商牽頭人劉鶴與萊特希澤、梅努欽在24日進行了良好的通話，此後更同意繼續保持聯繫和溝通。」高峰指出，不少美國企業與中國企業在長期合作中已經形成緊密的定制關係，若要他們重新布局供應鏈，將面臨產品認證時間長、產品質量的風險等困境。這些都充分證明，合作是雙方唯一的選擇，希望美方能摒棄錯誤做法。

另外，有記者提問高峰，美國聯邦快遞（FedEx）起訴了美國商務部以及該部們的出口管制條例。對此，他強調，中方一貫反對美方濫用出口管制措施的做法，在經濟全球化的今天，美方貿易霸凌主義最終傷害的是自己的企業和消費者。

高峰直言，今年以來，已經有47家中國的企業或者機構，先後被美方納入所謂的出口管制「實體清單」，美方濫用出口管制措施的做法違背市場競爭原則，干擾兩國正常的科技交流和貿易往來，中方敦促美方立即停止錯誤做法，回到合作的軌道上來。

他又稱，「我們一貫反對單邊加徵關稅的手段，對那些有助於管控分歧、防止貿易摩擦升級的行動表示歡迎；我們也歡迎各國投資者繼續進入並拓展中國市場，也將不斷努力，為包括外資企業在內的各類市場主體營造更加穩定、公平、透明、可預期的營商環境。」