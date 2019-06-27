梅克爾全身顫抖「雙手胸前緊抓」！10天大抖2次　健康亮紅燈

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國際中心／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）近期身體狀況引起外界關注，繼18日會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）出現身體不適的狀況後，她27日上午與德國總統史坦麥爾見面時，再度出現身體明顯晃動的類似情況。

綜合衛報、BBC等外媒報導，現年64歲的梅克爾周四上午現身柏林貝爾維尤宮（Bellevue Palace），與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）出席司法部長巴萊（Katarina Barley）的卸任儀式以及新任人選藍布萊希特（Christine Lambrecht）的宣誓就職。

▲ 德國總理梅克爾27日上午再度出現身體明顯晃動的情況。（圖／路透）

不過，根據現場畫面顯示，就在史坦麥爾發表談話的時候，站在一旁的梅克爾突然出現身體顫抖的狀況，原本擺在身體前方的雙手改為上下交疊相互握住的手勢。約莫過了2分鐘後，她的狀況才恢復穩定，並與新任司法部長藍布萊希特握手致意。

期間，有人試圖遞上水杯給梅克爾，但她搖頭婉拒。根據梅克爾發言人塞柏特（Steffen Seibert）的說法，梅克爾會依照原定計畫在當地中午時間搭機前往日本，「一切都按照計畫來走，總理沒事的。」

面對即將到來的大阪G20峰會，德國空軍發言人提到，此次梅克爾前往日本的這趟行程，政府會出動2架A340飛機，避免去年前往阿根廷G20峰會班機遇到技術問題的情況再度發生。

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▼ 德國總理梅克爾18日中午在德國柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面，也出現類似情況。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）