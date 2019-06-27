超大綠氣球升空！長榮喊話「回家吧」　罷工空姐甜笑：我們一直在家門口

地方中心／桃園報導

長榮罷工活動已邁入第8天，工會27日上午提出「新8大訴求」，希望長榮公司能夠盡早與工會協商，而在記者會後，長榮公司在南崁公司放「回家吧」氣球，還播放登機的音樂向空服員喊話，對此，現場罷工空服員則回應「我們一直都在家門口」。

▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

工會27日上午10時召開記者會，提出「新八大訴求」，同意公司朝飛安服勤獎金方向調整，但計算單位及數額則有待進一步商議，不再堅持調整日支費；另外，針對禁搭便車條款等訴求也做出調整。

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▲罷工空服員針對寫有「回家吧」氣球回應，「我們一直都在家門口」。（圖／記者范綱儀攝）

記者會後，參與罷工的空服員們也趁著空檔，輪番上台分享飛行經驗，現場還有2名空服員恰巧是27日生日，其中一名壽星表示，會加入這行業的空服員，都是喜歡飛行的，喊話，「大家加油好不好，這大概是我人生中最有意義的一天生日吧！」

同時，長榮航空則在南崁公司門口大聲播放「登機音樂」，並施放巨型綠色氣球，上頭更寫著「回家吧！」，希望用柔情攻勢，向所有參與罷工的空服員喊話。

▲長榮空服員罷工第八天，現場喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

對此，罷工空服員27日下午再度召開特別回應，「我們其實一直都在家門口！」更不斷重申，希望長榮航空能夠盡早展現誠意，與工會做出對等的協商。

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