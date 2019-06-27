長榮罷工day8！空姐「愛的抱抱」激動緊擁...成員淚灑棚內：妳辛苦了

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會發起罷工活動已邁入第8天！參與活動的空服員以輪班的方式在現場進行靜坐抗議，27日下午進行「愛的抱抱」活動，為彼此加油打氣。

▲長榮罷工邁入第8日，罷工空服「愛的抱抱」相互打氣。（圖／記者范綱儀攝）

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工會幹部在台上引導空服員們沉澱情緒，要成員伸出左手放在心上，對自己說聲：「妳辛苦了！」，並表示，「我知道走到這一刻，大家的心、大家的體力都承受著巨大的壓力，現在我想請妳看著妳眼前的姊妹，她跟妳一樣一起經歷了幾十、幾百個小時，妳感受到的無奈、害怕、難受、顧慮她都感同身受，現在我想請妳給她一個最溫暖、最有力量的擁抱」。

▲▼空服員們抱成一團彼此鼓勵。（圖／記者范綱儀攝，下同）

只見空服員們相互緊緊擁抱，抱完一位便往左移動，走向下一位空服員再給予大大的擁抱，期間有較為感性的組員想到8天以來的種種，忍不住淚灑棚內，不斷用手拭去落在臉頰上的眼淚。活動結束空服員們抱成一團，高呼口號鼓勵彼此，現場氣氛相當溫馨。

▲▼過程中有空服員激動落淚。（圖／記者范綱儀攝）

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