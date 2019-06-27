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呱吉「堅持原則」現身力挺！狂讚罷工空姊：妳們絕對不是小公主，是鬥士

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地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會20日16時發起罷工活動，至今已達8天！27日下午15時左右，台北市議員「呱吉」邱威傑也現身罷工現場聲援工會。

▲▼長榮罷工進度第八日，呱吉到場支持。（圖／記者范綱儀攝）

▲長榮罷工第8日，呱吉到場聲援。（圖／記者范綱儀攝）

邱威傑表示，「我知道這段時間空服員內心承受很大壓力，很多人說空服員是小公主，但如果知道工會建立過程，就知道不是這麼簡單」，他認為，把休假時間拿去休息、度假、陪家人，對任何人來說都是很簡單的選擇，「但大家選擇站在這裡做這個罷工，妳們就絕對不是小公主，是個鬥士」！

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他認為，罷工活動有不同的意見相當正常，但勞工爭取權益發動罷工本來就是合法權益，希望能以現身力挺的方式，帶給空服員們更正面的力量，也希望社會大眾能夠用正面的方式看待罷工。

▲▼長榮罷工進度第八日，呱吉到場支持。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼呱吉讚罷工空服員，「是個鬥士」。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼長榮罷工進度第八日，呱吉到場支持。（圖／記者范綱儀攝）

面對媒體詢問，為何網路風向對空服員罷工行動不是很友善，邱威傑認為，「我必須要說，可能有些複雜原因，雖然可能要求的訴求不太一樣，但長榮罷工空服員所做的舉動，跟過去華航的罷工路線沒有太大差距」。

另外，他強調，「我必須要講，其實空服員在過去，尤其是在PTT，坦白說PTT本來就是很多男性的社群，所以會有過度的想像，覺得她們生活優渥、打扮漂亮，所以才產生小公主的印象，但要站出來罷工，必須犧牲正常生活很多快樂，還有很多的犧牲，能夠做這件事情的人不可能是小公主！」

對於挺罷工怕不怕被網友酸，邱威傑回應，「如果怕，一開始就不要從政，但只要對的事情就會去做，還有人說我是糗爺，都站在錯的風向，我認為這件事不是批評，而是讚美，這代表從以前到現在我都不因為風向正確，而選擇自己的路線，而是堅持個人原則」。

▲▼長榮罷工0627台北市議員邱威傑(呱吉)現身力挺。（圖／ETtoday攝影中心）

▲呱吉與罷工空服員大合照。（圖／記者范綱儀攝）

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關鍵字：長榮,罷工,工會,長榮罷工,呱吉,邱威傑

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