長榮空服罷工影響27萬人　全航總籲民航局維護旅客權益

▲全國航空業總工會要求民航局介入長榮罷工事件調查。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

桃園市空服職業工會罷工進入第8天，全國航空業總工會今（27日）表示，長榮至7月7日已取消1045班次，影響旅客約27萬人，質疑空服工會針對訴求已退讓，但資方態度仍強硬，還不停取消班次，藉此挾持旅客權益，要求民航局積極協助。民航局回應，旅客權益部分已要求長榮必須妥善維護。

全國航空業總工會理事黃慧甄認為，行政院已定調此罷工事件，不是天災不可抗力之因素， 且航空業涉及公共利益，對民眾出國造成非常不便，航空公司要負責賠償，但同時民航局也應有更多作為，積極協助旅客權益。

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▲全國航空業總工會要求民航局維護旅客權益。（圖／記者許展溢攝）

中華航空企業工會秘書長朱梅雪指出，很遺憾民航局應有作為卻不作為，一直犧牲旅客及國家形象，還拒絕協商，質疑民航局是否放任胡搞？黃慧甄表示，目前可以看到空服工會已有些退讓，但長榮還是非常強硬，想要藉由旅客逼工會做讓步，要求民航局要調查外，將來在國際航權分配上也要給長榮懲罰。

▲民航局空運組組長韓振華（右二）說，會要求長榮妥善維護旅客權益。（圖／記者許展溢攝）

民航局空運組組長韓振華表示，對罷工事件都有持續掌握，並要求在長榮航空網頁上設罷工專區揭露相關資訊，第一時間也要求，長榮航班無論怎麼安排，都一定要把旅客權益放第一優先，妥善維護旅客權益，也會持續追蹤長榮航空是否落實處理。至於航權分配，韓振華說，航權分配有嚴僅的法律規範，民航局會依規定處理。