讚「一國兩制」被罵翻！黃智賢正面迎戰酸民：難道要一國一制？

▲黃智賢言論引爭議。 （圖／翻攝自黃智賢臉書）

政治中心／綜合報導

媒體人黃智賢日前出席大陸海峽論壇時，表示力挺「一國兩制」、「兩岸和平統一」等言論，引起諸多討論。26日她參加「Yahoo TV鄉民大會」，正面迎戰網友，她提到，大家不想要一國兩制的話，「難到要一國一制？」而自己的言論合乎憲法，卻被網友群起砲轟，很不公平。



黃智賢在節目中表示，自己的言論完全是在捍衛《中華民國憲法》，憲法中就有規定領土包括台灣和大陸，憲法增修條文也規定「因應家統一前之需要，必須追求統一。而前行政院長賴清德說自己是「務實台獨」，蔡英文公然說中華民國是流亡政府，這些言問論都是違憲。

黃智賢甚至怒嗆，「不要一兩國制，難道要一國一制！」她表示，現在已是一國兩制，只是沒有白紙黑字寫下，兩岸應該趕緊簽訂「和平協議」，看喜歡怎麼樣的統一，「為什麼在台灣不能講統一，只能講台獨」。

她表示，自己講的話合乎憲法，並沒有錯，現在21世紀2019年，她又沒有要顛覆國家，在她為民主努力付出過的台灣，竟然有人想要把她趕出台灣、剝奪護照、叫她回大陸，甚至大量網友要哥哥黃偉哲「管好妹妹」，「這還有人權嗎？這是民主自由嗎？」

同樣出席節目的政治評論員黃暐瀚則提到，支持言論自由，但不支持黃所提的「一國兩制」，因為所謂「一個中國」若不是中華民國，他不會接受，但是共也不會接受一個中國是中華民國，目前更符合憲法的應是「一國兩區」，台灣與大陸是憲法規定的兩區。



鄉民代表「四叉貓」則表示，現今網友非常重視網路言論自由，若是被刪文會有焦慮感，認為在網路上發表意見是很重要權利，但是在大陸有很多事都不能談，這是最讓網友排斥的地方，並非排斥大陸人民，是鄉民是普遍不信任中共政府。

黃智賢選擇透過網路平台闡述自己的主張，但許多網友仍然是不領情，以負面評論居多，網友留言表示，「被恐嚇你真的可以去提告，不用上節目討拍ㄟ」、「看不下去 先bye了」、「想問，如果被統一你還會塗那麼厚的腮紅嗎」、「言論自由必須建構在國家安全法制的前提之上！」、「妳的想法真可笑！香港一國兩制就是失敗例子！台灣為何要相信！」