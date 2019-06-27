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藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域

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生活中心／嘉義報導

正所謂「藝術與茶」到底該怎麼解釋？每個人對藝術的定義都不同，是畫作、是音樂、還是舞蹈？其實都是！然而這些表演都能代表藝術，或許再搭配上「茶」更能陶冶人心，讓每位走訪到這些空間的民眾都能擁有最安定的享受。

▲▼ 藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域。（圖／記者吳思瑤攝）

▲《裊裊》莊麗香、李婕瑀、李思嫚母女聯展圓滿落幕，串聯藝術與茶展現嘉義特色。

在嘉義，就有一處茶香與藝術創作結合的文化體驗，由莊麗香、李婕瑀、李思嫚母女三人共同聯展，以《裊裊》為題展現了在地母親與女兒的心血作品，實際走一圈發現處處有巧思。「數位版畫」的作品展現，由女兒李婕瑀所創作，主要用電腦繪圖套出不同顏色的套版，會想學習版畫也是因為以前很愛畫漫畫，美術系畢業後依舊想接觸自己喜歡的領域。回想起學生時期，從電腦操作繪圖到手繪油畫都碰過，她表示「最後還是想回歸電腦，因為呈現效果不用拘泥在手法上，出來的感覺也是自己所愛的。」

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▲▼ 藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域。（圖／記者吳思瑤攝）

▲李婕瑀創作風格以「數位版畫」為主，熱愛插畫風格的藝術作品。

透過介紹，其中這幅「綠度母」代表母親，展現出來的色調走種素雅莊嚴感，更代表著對媽媽的感覺，另外幾幅都是去年畢業作品，著重以畫人像居多，喜歡漫畫、插畫的風格呈現。而另一邊是李思嫚的「複合媒材藝術創作」，將核心概念放在偽生紙上，顧名思義就是衛生紙，以傳統藝術和傳統媒材兩者間思考，最後用不同手法展現。

▲▼ 藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域。（圖／記者吳思瑤攝）

▲李思嫚走「複合媒材藝術創作」，思考水墨精神於宣紙之外的延續。

「為什麼用衛生紙？」被問了好多次同樣問題。大部分人知道的傳統水墨畫、山水畫，都用宣紙居多，但李思嫚表示，「想找個熟悉的素材才會有感覺，而且一定要隨手可得，因此選了"衛生紙"。」決定素材前訂了遊戲規則，一定要找到最普遍的材料才行，「因為大學生沒甚麼錢，所以能省則省，連衛生紙都要比價，之後找到一包不用10元的衛生紙，而且打折又更便宜了。」為了貼近人心，選擇衷於自己的生活理念面對創作。

▲▼ 藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域。（圖／記者吳思瑤攝）

▲以衛生紙為主要媒材進行創作，希望作品貼近人心，衷於自己的生活理念。

從思嫚的作品中不難發現，素材就是衛生紙、水和墨，三元素不同的交融，對畫面的整理視覺感也會有所不同，從染、流、渲染、黏貼到拓印，刻意製造出一些視覺混淆，雖然都是黑與白的交錯，但作品走向屬於理性客觀的感覺。

▲▼藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展　為嘉義開啟心領域。（圖／記者吳思瑤攝）

▲藝術與茶的世界！母女連心打造藝術聯展，為嘉義開啟心領域。

在嘉義舉辦的《裊裊》特展，展現母女三人截然不同的個性及創作風格，可以獨立也可以結合展現，準備過程伴隨著不同想法、情感串聯，經由這次機會有更深刻連結，也同時將嘉義文化推廣出去，開啟「藝術與茶」的全貌，未來有更多機會將這份在地情誼延續下去。

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關鍵字：藝術與茶,裊裊,嘉義,藝術展,數位版畫,複合媒材

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