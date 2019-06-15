2車衝撞離奇失蹤！4小時後…駕駛「泡水」慘死在65公尺外水溝中

▲2車衝撞噴飛！駕駛離奇失蹤。（圖／民眾提供）



社會中心／嘉義報導

嘉義發生一起離奇車禍，23歲蔡姓男駕駛14日早上行經民雄豐收村一處產業道路時，與另一輛藍色汽車擦撞，下車後緊急報案，發現對方駕駛不見了，警方趕到現場時，也只有看到2輛事故車輛和蔡男，經4小時搜索，竟在65公尺外水溝，找到一名男子身體僵硬明顯死亡，查證確認為藍車41歲林姓男駕駛。

事發於14日早上6時許，民雄分局獲報，豐收村一處產業道路發生2車事故，趕到場時，僅看到黑車、藍車和蔡男在場，初步搜索案發現場，都找不到另一人；蔡男撞車約2分鐘後回神，自行脫困下車，第一時間也沒看到對方駕駛。

▲經4小時搜索，警發現駕駛慘死在65公尺外水溝中。



車禍劇烈撞擊力道，使得藍色汽車噴飛20、30公尺遠，停在稻田旁，車內安全氣囊爆開，車窗碎裂，但車內外、車底都不見人影，警方找了老半天，一度懷疑駕駛自行離開就醫，蔡男認為從頭到尾沒看到人出現，情況可疑、不合常理。

警方擴大搜索，一直到上午11時許，歷經4小時，終於在約65公尺遠，對面的水溝內找到人，他全身泡水裡，身體僵硬，救護人員到場，發現已經明顯死亡，沒有呼吸心跳。

蔡男供稱，當時他由西往東行經該路段，對方疑似從北往南行駛，當時雨勢猛烈，警方研判，2車衝撞後，41歲林男疑似因巨大撞擊力被拋出車外，剛好掉入對面水溝，當時水流快，遭一路帶走漂流超過50公尺，導致找不到人。詳細案發經過，檢警將調閱路口監視器畫面進一步釐清。